Cinayet geliyorum demiş

ERZİNCAN’da annesi Zübeyde M. (49) ile birlikte yaşayan Uğur Kaya (33), İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yaşayan babası Tamer Kaya’nın (52) yanına geldi. Baba ve oğul arasında önceki gün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE OĞLUNU SONRA KENDİNİ VURDU

Tartışmanın büyüdüğü sırada Tamer Kaya, tabancayla oğlu Uğur Kaya’yı göğsünden vurdu. Tamer Kaya daha sonra aynı silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Olayın ardından Tamer Kaya’ya ulaşamayan ablası Süreyya K. (56), kızı Meral P.’ye (37) dayısının evini kontrol etmesini söyledi. Meral P. girdiği evde dayısını ve kuzenini kanlar içerisinde buldu. Meral P., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdiğinde baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Uğur Kaya’nın göğsünden 2 el ateş edilerek vurulduğu, ardından da Tamer Kaya’nın başına tek el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca Uğur Kaya’nın Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kaydının olduğu belirlendi. Evde de psikiyatri ilaçları bulundu. Uğur Kaya’nın poliste 10, babası Tamer Kaya’nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

DAYININ TEHDİTLERİ CİDDİYE ALINMAMIŞ

Tamer Kaya’nın yeğeni Meral P. polise verdiği ifadede, dayısının annesine ara sıra hem kendini hem de oğlunu öldüreceğini söylediğini belirtti. Dayısının bu sözlerini ciddiye almadığını ifade eden Meral P., olaydan bir saat önce Tamer Kaya’nın, annesi Süreyya K.’yi aradığını ve intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine annesinin kendisine evi kontrol etmesini istediğini söylediğini belirtti.