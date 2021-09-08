Cinayet detayı: Ezel

Yağmur Önüt (20) ve Egemen Vardar (25), Haliç Üniversitesi öğrencisiydi. Vardar, 19 Nisan 2016 günü kız arkadaşı Yağmur’u da yanına alarak Küçükçekmece’deki evlerine götürdü. İddialara göre evde babasının av tüfeğiyle oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı. Boynundan vurulan Yağmur hayatını kaybetti.

YAKINDAN BİTİŞİK ATIŞ

“Yağmur lise aşkımdı. Aramızda bir sorun yoktu. Tüfekte fişek olduğunu bilmiyordum” diye ifade veren Egemen Vardar’a ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bilirkişi, Yağmur’un boynundaki saçma girişlerini inceleyerek tüfeğin çok yakın mesafeden ateşlendiğini, bitişik atışla ve hedef alarak yapıldığını tespit etti. Bu rapor üzerine Küçükçekmece 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı görevsizlik kararı vererek Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.



Egemen Vardar yargılama boyunca Ezel dizisinden aldığı repliklerle savunma yaptı. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda Egemen Vardar’a ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Gerekçeli kararda Egemen Vardar’ın tüfeği yanlışlıkla ateşlediği anlatıldı.

YARGITAY’DAN DÖNDÜ

Yağmur’un ailesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti, ancak reddedildi. Aile bunun üzerine Yargıtay’a temyiz başvurusu yaptı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, cezanın ‘olası kast’ sebebiyle arttırılmasını isteyerek kararı bozdu. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı yarın (perşembe) silbaştan görmeye başlayacak.



HER ŞEY DİZİDEN

Yağmur’un annesi Sevgi Gülseren, Egemen Vardar’ın savunmasında sıkça yer verdiği, kızına tehdit mesajlarında bile repliklerinden alıntı yaptığı Ezel dizisini bölüm bölüm izleyerek cinayetle ilgili ipuçları aradı. Kızının ölümünün bile diziye uydurulduğunu iddia eden Sevgi Gülseren, mahkemeye de sunacağı delilleri şöyle anlattı:



“Kızım kendisine şiddet uyguladığı için ayrıldı ondan. ‘Keserim, biçerim, çöp tenekesine atarım’ diyordu. Ayrıldıklarında kızımın başka bir arkadaşı oldu. Sonra sanık ne yaptıysa allem edip kallem edip barıştırdı Yağmur’u kendisiyle. Bir ay sonra da öldü kızım. İntikam almak için barıştı biliyoruz. Bu çocuk biliyorsunuz hep Ezel dizisindeki cümleleri yazıyordu Twitter’da. Barıştıkları gün Twitter’ına diziden aldığı ‘Ölümden mutlu son çıkar mı’ cümlesini yazmış. Ezel dizisi de kandırma, aldatma üzerine bir diziymiş. Kendisini aldatanlardan intikam alıyor başrol. Dizide baş kahramanın intikam almaya başladığı gün ‘19 Nisan’. Yani kızımın öldürüldüğü gün. Bunu fark ettiğimde şok geçirdim. Cinayet gününü bile diziden almış. Biz bunu çok sonradan fark ettik. Mahkemede de söyleyeceğiz.”



BENZERLİK 19 NİSAN

EZEL dizisinin ‘Başlasın İntikam’ başlıklı 24. bölümünde, başrol Kenan İmirzalioğlu’nun intikamını almak için cezaevine girdiği gün 19 Nisan olarak gösteriliyor. Yağmur’un cep telefonunda yapılan incelemede de Egemen Vardar’ın gönderdiği whatsapp mesajlarına ulaşılmıştı. Vardar, Ezel dizisinden “kimi genç kimi yaşlı iken öldürür sevdiğini”, “..bir cinayete kurban gidiyordu, kaza süsü verilmiş” mesajlarını yollamıştı.

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