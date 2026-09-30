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Cinayet dedektifleri izini sürerken o fenomen olma hayali kuruyordu

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#Cinayet#Fenomen#Mardin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 10:01

Mardin'de 5 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Şükrü Akçay'ın 12,5 yıl hapis cezası onandı. Cezaevinde olan ve bir süre önce tahliye edilen Akçay'ın sanal medya ünlüsü olmak için farklı isimlerle videolar çektiği belirlendi. Akçay, Adana’da saklandığı adreste polis tarafından yakalandı.

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Olay, 21 Kasım 2021’de Mardin’in Midyat ilçesi kırsal Çamyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet nedeniyle çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurulup öldürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, tanık beyanları üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Cinayet dedektifleri izini sürerken o fenomen olma hayali kuruyordu

CEZASI ONANDI

Haklarında Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan şüphelilerden M.A. beraat ederken, Veysi Akçay’a ‘Silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay, Şükrü Akçay’a ise ‘Kasten öldürme’den 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Şükrü Akçay hakkında verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

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Cinayet dedektifleri izini sürerken o fenomen olma hayali kuruyordu

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan Şükrü Akçay’ın, sanal medya ünlüsü olmak için farklı isimle videolar çekip, paylaştığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akçay’ın Adana’da olduğu bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, kent genelinde yaptığı araştırmada Akçay’ın, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, Akçay’ı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akçay, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi. 

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Cinayet dedektifleri izini sürerken o fenomen olma hayali kuruyordu

Cinayet dedektifleri izini sürerken o fenomen olma hayali kuruyordu

 

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#Cinayet#Fenomen#Mardin

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