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Cinayet davasında sanık avukatını tehdit etti! 2 yıla kadar hapsi istendi

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#Cinayet Davası#Kayseri#Neşe Nasırlıoğlu
Cinayet davasında sanık avukatını tehdit etti 2 yıla kadar hapsi istendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 13:41

Kayseri'de cinayet davasında sanık avukatı olarak görev yapan Neşe Nasırlıoğlu'nu tehdit ettiği iddiasıyla maktulün yakınlarından Ö.C., hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Olay, 5 Mayıs'ta Akkışla ilçesinde meydana geldi. Sonay Arslan, kendisini sürekli rahatsız eden komşusu Mehmet Can’ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Mehmet Can hayatını kaybederken, gözaltına alınan Sonay Aslaner ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arslan hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Sanık avukatlarından Neşe Nasırlıoğlu ile maktul yakınlarından Ö.C. arasında iddiaya göre dava dosyası nedeniyle husumet oluştu. Duruşma öncesi Ö.C.'nin, avukat Neşe Nasırlıoğlu'nu çeşitli yollardan tehdit ettiği iddia edildi. Avukat Nasırlıoğlu'nun şikayeti üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi.

Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Ö.C. hakkında, 'basit tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüpheli Ö.C. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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#Cinayet Davası#Kayseri#Neşe Nasırlıoğlu

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