Cinayet davasında 'müebbet hapis' gerginliği

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Emlakçı Osman Gül, geçen yıl 18 Eylül Cuma günü, ormanlık alanda ölü bulundu. Çok yönlü araştırma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma İstihbarat ekipleri, katil zanlısı Bekir Dal'ı olay yerinde bulunan arsa satış ilanındaki telefon numarasından tespit ederek, yakaladı. Gül'ü başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf eden ve kendisi de emlakçı olan Dal hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın dün Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü duruşması görüldü.

Ellerinde 'Adalet istiyoruz' ve 'Bekir Dal'a idam istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan maktulün yakınları, duruşma öncesinde adliye önünde toplandı. Yaklaşık 1 saat görülen duruşmada mahkeme kararını açıklayarak, Bekir Dal hakkında müebbet hapis cezası kararı verdi. Dal'a herhangi bir indirim uygulanmayacağı kararı da çıktı. Cinayetin tasarlayarak ve eziyet çektirilerek işlendiğini iddia ederek, sanığa 2 kez ağırlaştırılmış hapis talep eden maktulün ailesi, karara tepki gösterdi. Adliyeye girmek isteyen grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Bu sırada fenalaşarak baygınlık geçiren maktul Osman Gül'ün annesi, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.