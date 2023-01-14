Cinayet davasında kilit soru! Babası mı, değil mi?

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Yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından yıllarca cezaevinde kalmış olan Yusuf Cemal Sezgin (43), çocuklarının annesi olan Songül Çapan’a hayatı boyunca işkence etmiş, oğlu Haydar Mert Kaymaz’ı (19) da çocukken darp ettiği sırada kör bırakmıştı. Sezgin oğullarının ikisini de nüfusuna kaydettirmemişti. Cezaevinden çıktıktan sonra Songül Çapan’la bir araya gelmek için oğlunu tehdit etmeye başladı. Kaymaz kendisini eşi ve kızıyla tehdit eden babasından korktuğu için onları alıp annesinin evine taşındı. Babasının tehdit edip dükkâna çağırdığı Kaymaz, 13 Ekim 2020 günü babasının kendisine verdiği silahı ve eşyalarını alıp İstanbul Bahçelievler’deki dükkâna gitti. Babasının kendisine küfretmesi üzerine Kaymaz, silahı alıp ateş etti. Baba öldü, oğlu tutuklandı.

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İKİ SAVCI İKİ FARKLI GÖRÜŞ

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Yusuf Cemal Sezgin’in oğluna doğduğu günden olay tarihine kadar maddi ve manevi hiçbir şekilde babalık görevini yapmadığını, bu nedenle de baba olarak kabul edilmesinin hukuken ve vicdanen imkânsız olduğunu belirtti. Akrabalık bağını yok sayan savcı, Kaymaz’a haksız tahrik altında öldürme suçundan 18 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Bakırköy 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı ise, Yusuf Cemal Sezgin’in hukuken olmasa da maddi olarak Haydar Mert Kaymaz’ın babası olduğunu belirtti. Kaymaz’ın nüfus kaydının düzeltilmesi gerektiğini söyleyen savcı, cezanın üstsoya karşı işlenmiş olduğunu belirterek 24 yıl hapis talep etti.

Mahkeme sanık avukatına son savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

‘OĞLUM CANIMIZI KURTARDI’

İlk duruşmada tanık olarak dinlenen Haydar Mert Kaymaz’ın annesi Songül Çapan, “Yusuf Cemal Sezgin sosyopat bir kişilikti. İşkenceyi çok severdi. Beni domuz bağıyla bağlayıp 13 gün boyunca banyoda kilitli tuttu. Çekiçle dişlerimi kırdı. Penseyle etlerimi sıkıştırdı. Oğlumun çocukken bir gözünü kör etti. Oğlum aslında dört kişinin canını kurtardı. Adalet varsa işlemesini istiyorum” demişti.