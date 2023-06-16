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Cinayet davasında boş kovan savunması

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#Zehra Ejderha#Murathan Yılmaz#Cinayet Davası
Cinayet davasında boş kovan savunması
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:00

İSTANBUL Sultangazi’de, iddiaya göre, Zehra Ejderha, eski sevgilisi Murathan Yılmaz (26) hakkında daha önce 4 kez şikâyetçi oldu.

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Uzaklaştırma kararı verilen ve ayağına elektronik kelepçe takılan Murathan Yılmaz, 30 Mayıs 2022 sabahı Zehra Ejdarha’nın oturduğu aile apartmanının önünde başından, boynundan ve göğsünden vurulmuş olarak bulundu. Olayın ardından Zehra Ejderha’nın babası Ahmet Ejderha, kardeşi Mehmet Ejderha ve annesi Türkan Ejderha tutuklandı. İfadesi alınan ve adının gizli kalmasını isteyen bir kişi, Ahmet Ejderha’nın Yılmaz’a doğru 2-3 el ateş ettiğini söyledi. Ahmet Ejderha ve oğlu Mehmet Ejderha’ya müebbet hapis, anne Türkan Ejderha’ya ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘ŞAMPİYONLUKTAN KALMA OLABİLİR’

İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada savunma yapan Ahmet Ejderha, cinayetle suçlanmasına neden olan boş kovanları, “Bir hafta önce Trabzonspor şampiyon olduğunda balkondan ateş ettiğim için kovanlar yere düşmüş olabilir” diye açıkladı.

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Duruşmada tanık olarak dinlenen Zehra Ejderha ise ayrıldıktan sonra Murathan Yılmaz’ın kendisini sürekli olarak rahatsız ettiğini, bu tacizler nedeniyle hemşirelik yapmayı bıraktığını anlattı. Zehra Ejderha, Yılmaz’ın kendisini taciz etmesi nedeniyle gerekli başvuruları yaptığını ifade etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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#Zehra Ejderha#Murathan Yılmaz#Cinayet Davası

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