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‘Cinayet Büro’dan tarihi başarı: Katiller kaçamadı

#Cinayet Büro Amirliği#Cinayet#Katil
‘Cinayet Büro’dan tarihi başarı: Katiller kaçamadı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarihlerinde görülmemiş bir başarıya imza atıp, 2021 yılında 326 kişinin öldürüldüğü 294 olayın tamamında failleri yakaladı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılına girerken yaptıkları toplantıda, hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışacaklarına söz verdi. Yıl boyu işlenen 323 cinayet çözüldü, zanlılar yakalandı. Ancak 2022’ye günler kala bir gecede 3 cinayet birden işlendi. Pendik’te Emre Candan, Kadıköy’de bar çıkışında Ufuk Keskin, Esenler’de de Afganistan uyruklu bir kişi cinayete kurban gitti. Ekipler, yeni yıla saatler kala 3 cinayetin faillerini de bularak gözaltına aldı. Böylece tarihi bir rekora imza atılmış oldu.

Gece gündüz çalışan dedektiflerin en büyük yardımcısı ise teknoloji oldu. Kamera görüntüleri, cep telefonu incelemeleri, parmak izi, DNA ve luminal incelemelerin yanı sıra sahada yapılan çalışmalar da katil zanlılarının yakalanmasında önemli rol oynadı.

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FAİLİ MEÇHULLER AYDINLATILDI

Cinayet Büro ekipleri daha önceki yıllarda işlenen faili meçhul cinayetleri de masaya yatırdı. Yapılan çalışmalar sonunda 2001 yılında 7 yerinden bıçaklanarak öldürülen 57 yaşındaki Ramazan Aksu cinayeti zaman aşımına 2 gün kala çözüldü. 2005, 2010, 2011, 2013, 2016 ve 2019 yıllarında işlenen toplam 8 cinayet de aydınlatılarak, failleri yakalandı.

4 İLÇEDE CİNAYET İŞLENMEDİ

İstanbul’da geçtiğimiz yıl 294 cinayet olayı yaşandı. 637 kişi gözaltına alınırken, 399 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 146 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Yıl içerisinde en çok cinayet olayı 52 ile salı günü olurken en az olay 31 ile cuma günü yaşandı. En fazla cinayet 35’şer olayla temmuz ve kasım aylarında işlendi. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş, Çatalca, Bakırköy ve Adalar’da hiç cinayet olayı yaşanmadı.

SAMURAY KILICIYLA ÖLDÜRDÜ

İstanbul'da geçen yıl işlenen cinayetlerden en dikkat çekeni mimar Başak Cengiz’in, Can Göktuğ Boz tarafından sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürülmesi oldu. Tutuklanan Boz ifadesinde Cengiz’i kadın olarak kendisine direnemeyeceği için öldürdüğünü itiraf etti. Otel sahibi Nuri -Esra Yıldız çiftinin öldürülmesi de geçen yılın en çok konuşulan cinayetlerinden oldu.  

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#Cinayet Büro Amirliği#Cinayet#Katil

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