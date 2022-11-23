Cinayet anı

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Vücuduna isabet eden 5 kurşunla yaralanan Derman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ali Derman’ı sokakta kurşun yağdırarak öldürdüğü iddia edilen Nevzat Y., motosiklet sürücüsü Hakan Ö. ve olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Ali E. ile Hakan G. tutuklandı. Hakan G. ile Ali Derman’ın kuzen olduğu öğrenildi. Silahlı saldırının işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı.

SUÇ MAKİNELERİ

Ali Derman’a motosiklet üzerinden 14 el ateş eden Nevzat Y. ifadesinde, “Olay günü motosiklet ile gezerken Ali Derman’ı yolda gördüm. Korkutmak amacıyla bacağına doğru ateş ettim, amacım korkutmaktı, öldürme kastım yoktu” dediği öğrenildi.



Öte yandan tetiği çeken Nevzat Y.’nin 65, motosiklet sürücüsü Hakan Ö.’nün 32, öldürülen Ali Derman'ın ise 20 farklı suç kaydı olduğu belirtildi.