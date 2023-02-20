Çınar’ı enkazdan hayata ‘Alex’ çekti

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Enkaz yığınından başka bir şeyin kalmadığı köyde, 12 yaşındaki Çınar da annesi, babası ve ağabeyini kaybetti. Çınar'ın ise birkaç saat içerisinde enkaz altından çıkmasına 5 yaşındaki köpeği ‘Alex’ yardım etti. Köpeğinin ceketinden tutmasıyla enkazdan çıkan Çınar, ‘Alex'in artık kapılarının önünden hiç ayrılmadığını söyledi. ‘Alex’, köyün girişinde olan evin önünde yatarak enkaz başından bir an olsun ayrılmıyor.



Şu anda amcasıyla beraber kalan Çınar Kuloğlu, “Annemle abim konuşmuyordu. İğne kadar delik buldum. Oradan kazdım, kazdım... Babam ‘Tek umudum sensin’ dedi. Çıkarken de Alex yardım etti. Ceketimden çekti. Birlikte çıktık. Ama annemi, babamı, abimi kurtaramadık. Alex hep yanımda. Bebekken almıştık, babam getirmişti. Birlikte büyümeye devam edeceğiz” dedi.