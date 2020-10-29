Çınarcık'ta 77 araçlık 'cumhuriyet' konvoyu

Çınarcık Belediyesi'nin düzenlediği kutlama etkinlikleri kapsamında, 77 araçlık konvoy ilçe caddelerinde renkli görüntüler oluşturdu. Kırmızı ve beyaz balonlarla süslenen itfaiye araçları, iş makineleri gibi pek çok aracın da yer aldığı konvoy, havadan dronla görüntülendi. İlçenin dört bir yanı ay yıldıza bürünürken, vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.