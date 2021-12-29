Çin yeni yılı nedir? Çin yeni yılı ne zaman kutlanır? İşte Çin yeni yılı tarihi

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Çin Yeni Yılı, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan önemli bir Çin festivalidir. Kutlamalar geleneksel olarak ilk günün önceki akşamından ilk ayın 15. günündeki Fener Festivali'ne kadar sürmektedir. Yeni yılın ilk günü 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasındaki yeni aya düşmektedir.

Yeni Yıl Festivali asırlık bir geçmişe sahiptir ve çeşitli mitler ve geleneklerin önem kazanmıştır. Geleneksel olarak festival tanrıların yanı sıra ataların da onurlandırıldığı zamandır. Çin Yeni Yılı Anakara Çin, Hong Kong, Makao, Tayvan, Singapur, Tayland, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Mauritius, ve Filipinler gibi önemli Çinli nüfusun bulunduğu ülke ve bölgelerde kutlanılır. Çin Yeni Yılı Çinliler tarafından önemli bir tatil olarak kabul edilir ve coğrafi komşularının aysal yeni yıl kutlamalarına önemli bir etkisi olmuştur.

GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE KUTLANIYOR

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Çin’de yeni yıl aynı zamanda dini de bir bayram. Bütün büyük tapınaklarda törenlerle kutlanıyor. Özellikle Pekin’deki Dongyue Tapınağı 2000 yıllık bu ritüelleri görmek için mükemmel bir adres. Pirinç, kırmızı biber ve balıkşanslı yemekler kabul ediliyor. Kutlamalar boyunca bunlarla sık sık karşılaşacak ve bol bol yiyeceksiniz. Yeni yıl aynı zamanda Çin’in en uzun resmi tatili demek. 10 gün boyunca her yer kapalı olacak ama paniğe kapılmayın, turistlere hizmet veren yerler açık kalmaya devam ediyor.



Çin yeni yılı, Çin dışında da pek çok ülkede görkemli bir şekilde kutlanıyor. Mesela dünyanın en eski Çin mahallesine sahip olan Manilla (Filipinler), Jakarta (Endonezya) tercih edebileceğiniz adresler arasında. Elbette Londra, Sidney ve New York’taki Çin mahallerinde de kutlamaları tüm gelenekleriyle bulmanız mümkün.