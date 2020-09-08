Çin Vizesi nasıl alınır? Çin Vizesi başvuru ücreti ve gerekli evraklar listesi (2020)

Çin Uzakdoğu ülkelerinin en büyüğü ve en önemlilerinden biridir. Kapalı bir toplum yapısının olması Çin’i daha da merak edilen bir ülke haline getirmiştir. Bu sebeple Çin’e seyahat etmek isteyen birçok kişi Çin'e gitmek için tamamlanması gereken birçok evrak bulunmaktadır. Bu sebeple Çin'e gitmek için gerekli evrakları tamamlamak gerekmektedir.

Çin Vizesi Nasıl Alınır?

Çin’e gitmek isteyen birçok kişi bulunmaktadır. Çin turistik vizesi için Çin Konsolosluğu Çin vizesi için gerekli olan evraklarda değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Çin vizesi için gerekli evraklar gidiş amacı ile ilgili değişiklik gösterebilmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti'ne farklı amaçlarla gitmek isteyen kişiler için gerekli olan en önemli belge vizedir. Ticaret, iş, gezi, çalışma, eğitim Çin’de oturma gibi durumlar için Çin vizesi gerekmektedir. Aynı zamanda Çin vatandaşlarımızı ziyaret etmek ya da başka ülkelere geçmek için Çin üzerinden geçmek isteyen kişiler de vize almak zorundadır. Vize başvuru başvurusu için istenilen evrakların tamamlanması gerekmektedir. Vize için gerekli olan hazırlıkların eksiksiz olarak tamamlanması önemlidir.

Çin vizesi almak isteyen kişiler başvurmak istedikleri vize türünü seçerek gerekli belgeleri hazırlar. Onay başvuru formu doldurulur. Çin vizesi başvuru randevusu alınır. Vize türleri için genelde 3 ay kullanım geçerlilik süresi vermektedir. Bu sebeple başvurular son zamana sıkıştırılmalıdır. Parmak izi 4 aralık 2017 tarihinde başlayan parmak izi uygulaması online randevu sistemi ve parmak izi uygulaması ile Çin vizesi başvuruları için 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere parmak izi taranması gerekir. Daha önce parmak izi verilmemişse randevu günü bize merkezinde hazır bulunmak zorunluluğu vardır

Çin Vizesi Almak İçin Gerekli Olan Evraklar

Yapılan başvuru ile ilgili vize türü kişisel bilgileri içeren bir form kişinin elinde bulunur.

Onay geldikten sonra tamamlanacak olan belgeler:

- Pasaport

- Fotoğraf

- Banka cüzdanı

- Kimlik fotokopisi

- Adli sicil kaydı

- Seyahat ve araç rezervasyonu

- Konaklama rezervasyonu

- İkametgah belgesi.

Ön başvuru yapıldıktan sonra istenen belgeler arasında bulunur.

Vize Başvuru Ücretleri

Vize başvuru ücretleri genellikle 5 iş günü içerisinde sonuçlandırmaktadır. Ancak eksik veya yanlış belge ibrazında vize işlemlerinin süresi 2 aya kadar sürebilmektedir. Vize ücretleri Çin vize ücretleri her ülkenin vize ücretinde olduğu gibi başvuru yapılan vize türüne ve başvuru şekline göre değişiklikler göstermektedir.

Çin'de farklı vize türleri bulunmaktadır tek girişli, çift girişli, 6 aylık çok girişli ve 1 yıllık çok girişli vize çeşitleri bulunmaktadır. Normal ve Express vize başvuruları da ayrıca yer alır. Hızlı vize başvuruları için konsolosluk ekstradan ücret talep eder. Standart başvuru kapsamında kabul edilmeyen başvurular ise 6 aylık çok girişli yıllık çok girişli ve Express hizmetlerdir. Bunlarda konsolosluk değişiklik yapabilir.

Ticari, turistik, çalışma, öğrenci, mürettebat, yakın ziyaret, grup vizesi, akraba vizesi, basın vizesi, staj vizesi, daimi ikamet vizesi, transit vizesi olarak adlandırılan bu vizeler standart tek girişli ücretleri barındırır diğerleri için Çin konsolosluğu ekstra ücret talebinde bulunabilir ve bu durum da vize ücretlerinde değişikliğe neden olabilir.