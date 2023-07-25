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Çin ve Libya dışişleri bakanları Türkiye'yi ziyaret edecek

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#Çin#Libya#Hakan Fidan
Çin ve Libya dışişleri bakanları Türkiyeyi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 20:54

Dışişleri'nden yapılan açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş, 26 Temmuz’da Türkiye’yi ziyaret edecek.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş 26 Temmuz’da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Bakan Manguş’la görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanısıra Libya’daki güncel gelişmelerin ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.

ÇİN İLEİKİLİ İLİŞKİLER TÜM BOYUTLARIYLA ELE ALINACAK

ÇİN Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi de 26 Temmuz'da Türkiye’yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

 

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#Çin#Libya#Hakan Fidan

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