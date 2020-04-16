Çin Konsolosluğu Nerededir? Çin Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Konsolosluklar, yurt dışında yaşayan vatandaşların; pasaport, nikah, doğum ya da ölüm gibi resmi işlerinin yürütülmesinden sorumludur. Çin Konsolosluğu da bu kapsamda Türkiye’de bulunan Çin vatandaşlarına yardımcı olmaktadır.

Çin Konsolosluğu Nerededir?

Çin Konsolosluğu, İstanbul iline bağlı Sarıyer ilçesinde yer almaktadır. Çin’in Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yer alan en yüksek makamı olarak kabul edilen bu konsolosluk, hafta içi her sabah 08.30’da açılmaktadır. Vize merkezi ise yalnızca; pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde hizmet vermektedir.

Çin Konsolosluğu Adresi

Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da konumlandırılan Çin Konsolosluğu’nun açık adresi; Ahi Çelebi Caddesi, Çobançeşme Çıkmazı Sokak, No:4 olarak belirtilmektedir. Bu adres Sarıyer ilçesine bağlı olarak bulunmaktadır.

Çin Konsolosluğu Telefon Numarası

Çin Konsolosluğu’na ulaşmak isteyenler, buraya ait resmi telefonu kullanabilmektedir. İlgili konsolosluğa ulaşılabilecek telefon numaraları ise aşağıdaki gibidir.

- (0212) 299 21 88

- (0212) 299 26 34

- (0212) 262 27 21

Çin Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Çin Konsolosluğu’nun iletişim bilgileri arasında konsolosluk adresi, sabit hatlı numaralar ve fax numarası olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda Çin Konsolosluğu’na ulaşılabilecek 3 ayrı telefon numarası ve Bir tane de fax numarası bulunmaktadır. İlgili konsolosluğa ait fax numarası ise (0212) 299 26 33 olarak belirtilmektedir. Çin Konsolosluğu resmi tatiller ve hafta sonu dışındaki günlerde ilgili vatandaşlara hizmet vermektedir.