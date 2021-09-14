Çin geveni nedir? İşte Çin geveni faydaları…

Moğolistan’a ve Kuzey Çin’e özgü geven pastel, bezelyemsi çiçeği olan ve küçük baklamsı meyveler üreten çalımsı bir baklagildir. Geven cinsinde yer alan 2500’ten fazla bitki türü­nün çoğu benzer meyveler üretir. İsim, Antik Yunanca’da topuk kemiği anlamına gelen kelimeden türemiştir. Eskiden Yunanlılar hayvanların topuk kemiklerini zar yapımında kullanırlardı; bu bitkilerin de kuru tohum zarfları zar gibi takırdadıkları için bitkinin ismi bu kelime­den türemiştir. Astragalus membranaceus kalın, lifimsi bir köke sahiptir.

Kökünün koyu kahverengi deri­sini soyduğunuzda soluk sarı bir öz ortaya çıkar. Bitkinin Çin ismi huang qi’dir ve “sarı lider” anlamına gelir; bitkiye Çin teda­visinin en önemli kuvvet verici bitkilerinden biri olduğu için bu isim verilmiştir. Kullanımına dair ilk yazılı kaynak Shen Nong Ben Cao Jing ya da “The Divine Husbandman’s Classic of the Materia, Medicia”dır. Bu kaynak, M.Ö. birinci yüzyılda yazılmış olan ve 365 şifalı bitkiyi kapsa­yan bir incelemedir. Birçok eski Çinli bitki bilimci huang qi’yi, bedenin yaşamsal koruyucu enerjisini yani qi’yi canlandırdığı, bitkinlikle savaştığı ve hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirdiği için övmüştür.

GEVEN NASIL KULLANILIR?

Geleneksel Çin tedavisinde geven genel­likle diğer bitkilerle karıştırılarak kullanılmıştır. Ancak bu bitki yüzyıllar boyunca asıl olarak fu zheng tedavisinde, bedenin doğal savunmasını güçlendirmek amacıyla kullanıl­mıştır. Günümüz Çin’inde doktorlar fu zheng’i kanser hastalarında, radyasyonun ve kemoterapinin yol açtığı bağışıklık yetersizliklerinin üstesinden gelebilmeleri için kullanmaktadırlar. Geven aynı zamanda kronik hepatit ve kalp rahatsızlıklarında da kullanılır.

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