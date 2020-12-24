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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çin elçisine: Aşıyı bekliyoruz

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Çin elçisine: Aşıyı bekliyoruz
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin’in Türkiye Büyükelçisi Liu Shaobin’i kabulünde, “Çin’in bilim alanında atılımlarını izliyoruz ve Çin aşısını bekliyoruz” dedi.

Büyükelçi Liu Shaobin, 15 Aralık’ta güven mektubunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduktan sonra, ilk ziyaretlerinden birini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yaptı. Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Shaobin’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP-ÇKP İŞBİRLİĞİ YAPSIN

Görüşmede CHP ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) ilişkileri ile Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha ileri götürülmesi arzusu dile getirilerek, bu konuda neler yapılabileceği konuşuldu. Kılıçdaroğlu, “CHP ve ÇKP (Çin Komünist Partisi) olarak gerek tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını, gerekse de uluslararası diğer konularda dünyanın daha iyi bir hale gelmesi için neler yapılabilir diye kafa yormalıyız ve işbirliği yapmalıyız. Bu konuda sadece hükümetler arası ele alınacak konular değil, partilerin de üzerinde durması gereken şeyler vardır ve partilere de görevler düşmektedir. Bu konularda işbirliğine hazırız” dedi. Shaobin, Kılıçdaroğlu ve bir CHP heyetini Çin’e davet etti. Görüşmede, ÇKP’nin ve Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kurulmasının 100’üncü yıldönümü de konuşuldu.

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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