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ANKARA
Haber Giriş: 26.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çin Dışişleri Bakanı Beştepe’de

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Çin Dışişleri Bakanı Beştepe’de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yi kabul etti.

Beştepe’de gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Erdoğan ile Yi görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu Çinli mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyle ilgili “Diplomatik ilişkilerimizin 50. yıl dönümünde ekonomik işbirliği potansiyelini ele aldık. Salgınla mücadele ve aşı konusunda işbirliğini ilerleteceğiz. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetimizi ve düşüncelerimizi ilettik” dedi.

Erdoğan, koronavirüs nedeniyle maskeli şekilde karşıladığı Yi’yi önce elini göğsüne götürerek selamladı. Erdoğan’ın daha sonra Yi ile ‘çak’ yapması dikkat çekti.

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