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'Cin çıkarma' tezgahıyla 45 milyonluk vurgun! 'Sofi'nin seans adresine baskın: 3 kişi tutuklandı

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#Cin Çıkarma#Adıyaman#Dolandırıcılık
Cin çıkarma tezgahıyla 45 milyonluk vurgun Sofinin seans adresine baskın: 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 10:12

Adıyaman’da, polisin para karşılığında 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile 2 kişi tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan para alarak 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 102 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 265 fişek, 15 kesici alet, çok sayıda muska yapımında kullanılan obje, mağdura ait bilgilerin yazılı olduğu not kağıdı ele geçirildi.

Cin çıkarma tezgahıyla 45 milyonluk vurgun Sofinin seans adresine baskın: 3 kişi tutuklandı

HESAPLARA 45 MİLYON LİRALIK PARA GİRİŞİ

Kendisini 'Sofi' olarak tanıtan S.T. ile birlikte K.Ö., Ş.A.Ç., A.K., A.U., R.K. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise, bugüne kadar 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi.

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Cin çıkarma tezgahıyla 45 milyonluk vurgun Sofinin seans adresine baskın: 3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden R.K., A.U ve A.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T, K.Ö ve Ş.A.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Cin çıkarma tezgahıyla 45 milyonluk vurgun Sofinin seans adresine baskın: 3 kişi tutuklandı

Cin çıkarma tezgahıyla 45 milyonluk vurgun Sofinin seans adresine baskın: 3 kişi tutuklandı

Cin çıkarma tezgahıyla 45 milyonluk vurgun Sofinin seans adresine baskın: 3 kişi tutuklandı

 

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#Cin Çıkarma#Adıyaman#Dolandırıcılık

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