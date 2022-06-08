'Cin çıkarma' adı altında şiddet uygulanan Özge Nur Tekin hayatını kaybetmişti! Sanık anneden 'oklava' savunması

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Özge Nur Tekin, kurban kesimi sırasında bayıldığı gerekçesiyle kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde 8 Mart 2021'de hayatını kaybetti. Genç kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis, savcılığa bilgi verdi. Ölü muayene tutanağında Tekin'in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edilmesi üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla ifadesi alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin’in ilk eşinden 1 çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6'ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi. Selçuk Tekin, kendi ailesi ve eşinin ailesine Özge Nur'un davranışlarında değişiklikler ve gariplikler olduğunu söylediğini, annesinin tanıdığı aracılığıyla Kayseri’de bulunan sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya’ya ulaşıldığını kaydetti. Selçuk Tekin, hocanın yönlendirmesi ile 'cin çıkarma' seansı düzenlediklerini ve eşinin sırtına 100 kez oklava ile vurduğunu ardından da hacamat yaptırdıklarını söyledi. Tekin, 1 gün sonra kurban kesimi sırasında fenalaşan eşini, kaldırdıkları hastanede kaybettiklerini aktardı.

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5 KİŞİ HAKKINDA DAVA

Alınan ifadeler doğrultusunda genç kadının eşi Selçuk Tekin, babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, eşinin annesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde 'cinci hoca' Erdal Kaya gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 6 kişiyi de adli kontrol uygulayarak serbest bıraktı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 6 kişi hakkında ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ ve 'bu suça iştirak etme' suçlarından 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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ADLİ TIP KURUMU RAPORU OKUNDU

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Adli Tıp Kurumu raporunu okuyan mahkeme başkanı, Özge Nur Tekin’in ölümüne, yaygın yumuşak dokulara bağlı iç kanama ve buna bağlı olarak gelişen komplikasyonların neden olduğunu belirtti.

Savunma yapan sanıklardan Erdal Kaya, iddia edildiği gibi hoca olmadığını, hiç kimseye hastalıkların tedavisine yönelik telkinde bulunmadığını savundu. Sanıkların hepsinin Özge Tekin'in aile bireyleri olduğunu belirten Kaya, bu kişilerin kendisini suçlamadığını öne sürdü. Kendisini arayan kişiye "Oklava ile vurun", "Hacamat yapın" demediğini iddia eden Kaya, "Özge Tekin'in psikolojik sorunları olduğunu söylediler. Ben de doktora götürmeleri gerektiğini söyledim" dedi.

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'OKLAVA İLE KIZIMA VURMASINI İSTEMİŞ'

Sanık Hatun Efe ise kızının psikolojik sorunları olduğunu savunarak, "Kızımın kayınvalidesi Zöhre Tekin, Kayseri'de hocalık yaptığı söylenen Erdal Kaya’ya ulaştı. Erdal Kaya, oklava ile kızıma vurmasını istemiş. Bunun üzerine damadım Selçuk Tekin de kızıma oklava ile vurdu. Ben bu esnada mutfaktaydım, bu durumu görünce kızım bana 'Anne ben izin verdim' dedi. Eğer canı yansaydı bunu söylerdi. O akşam kızımın yanında kaldım. Herhangi bir sorunu yoktu" dedi.

Ertesi gün yine Erdal Kaya’nın önerisiyle kızı adına kurban kesmek için diğer sanıklarla kesim alanına gittiklerini anlatan Hatun Efe, kurban kesildikten kısa süre sonra Özge Nur Tekin’in fenalaştığını, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

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Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.