Çin aşısına gönüllü aranıyor

Türkiye’de 15 Eylül’de Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli COVID-19 aşısı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve bin 237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal vatandaşlara da açıldı.

ÖNEMLİ BİR YAN ETKİ YOK

Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7.5), baş ağrısı (yüzde 3.5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2.5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi. COVID-19 aşısının toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor. Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo, yani tuzlu su veriliyor.

GÖNÜLLÜ OLMAK İÇİN

18-59 yaş arası, daha önce COVID-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.