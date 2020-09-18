Çin aşısına 13 bin gönüllü aranıyor

Hacettepe Üniversitesi’nde başlayan ve ilk aşamada 1200 sağlık çalışanını kapsayan aşı denemeleri kapsamında Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Gürhan, Hacettepe Aşı Enstitüsü Genel Müdürü ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Hacettepe’de aşı çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu Prof. Dr. Murat Akova süreçle ilgili bilgi verdi. Buna göre Türkiye’de 18-60 yaş arası 13 bin gönüllüye aşı yapılacak. İlk aşamada 1200 gönüllü sağlık çalışanları arasından seçilecek. Bu grup da ikiye bölünecek. Yarısına aşı yarısına da boş aşı verilecek. Sağlık çalışanlarının ardından diğer gönüllülerle çalışılacak. Diğer gönüllülerde de 2 kişiye aşı, 1 kişiye boş aşı verilecek. 7 ay boyunca takip edilecek gönüllülerde aranan diğer şartlar COVID geçirmemiş olmaları, hamile olmamaları, aşı alerjileri bulunmaması.