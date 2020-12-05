Çin aşısı sorusuna yanıt: ‘Doktor aşıyı olun derse yaptıracağım’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin aşısını yaptırıp yaptırmayacağı sorusuna “Bir önyargım yok” yanıtı verdi. Takip edildiğini, kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiğini belirten CHP Lideri, suikast iddialarına yönelik de “Ailem kaygılanıyor ama ellerine silah alıp koruyacak halleri yok” dedi. Kılıçdaroğlu, T24’e verdiği röportajında özetle şunları söyledi:

BİR TANE KEMAL KILIÇDAROĞLU YOK Kİ

“(Ölüm tehditleri için ne yapıyorsunuz?) Ne söyleyebilirim. Sonuçta gittiğim yerler, kaldığım ev belli. Zaten benim, çocuklarımın, eşimin telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum. Benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığınızda sorunlar çözülür. Çözülmez, aksine kaos dönemine girebilir Türkiye.

(Aileniz kaygılı mı?) Doğal olarak endişe duyuyorlar. Yapacakları fazla bir şey yok. Ellerine silah alıp beni koruyacak halleri yok.

ERDOĞAN’IN TAZMİNAT DAVASI

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı 500 bin TL tazminat davası) Erdoğan’ın açtığı davaların benim aleyhime sonuçlanması için seyyar hâkimler var. Dava nereye düşüyorsa hâkimler değişiyor. AİHM’de aleyhime verilen bir davayı kazandım, 13 bin Euro da Hazine bana ödeyecek. Daha ödemedi. Beni üzen şu: Niye 13 bin Euro’yu Hazine bana ödemek zorunda kalıyor?

YENİ KÜRT PARTİSİ İDDİASI

(Kürt partisi dizayn ediliyor dediniz. Kim kuruyor?) Gelen bilgi şöyle: İmralı ile görüşme yapabilir miyiz, onları ikna edebilir miyiz? İkinci bir Kürt partisi kurma ve onları parçalama üzerine. Bu tür bilgiler geldi. (Yani Öcalan üzerinden mi?) Evet evet, öyle bilgiler geldi. Selahattin (Demirtaş) Bey’in özellikle içeride tutulma gerekçelerinden birinin de bu olduğu ifade ediliyor.

ÇİN AŞISINA ÖNYARGIM YOK

(Çin aşısı geldiği zaman aşı olur musunuz?) Doktorlara danışacağız. ‘Bu aşıyı olun derse’ doktorlar, olacağız. Bir önyargım yok. İnsanlar COVID’e yakalanmayacaksa bu aşıyı yapmalıyız. İnsanlarımızın aşı olması, sağlıklarını koruması önemli.

CHP’NİN OYU DÜŞTÜ DEDİRTECEKLER

(Oyunuz anketlerde 25 bandının üzerinde çıkmıyor) Önümüzdeki gönlerde göreceksiniz, ‘CHP’nin oyu yüzde 15’e düştü’, ‘CHP’den herkes istifa ediyor üye sayısı düştü’ diye... Bunları söyletecekler. Bizim hiç üye sayımız düşmedi. Tam tersine gençlerden çok talep var. Bu haberlerin kimler tarafından servis ettirildiğini ve kimlere söylettirildiğini iyi biliyoruz.”