Çin aşısı pazartesi Türkiye’de

NETİCELERİNİ BEKLEDİK

“İnaktif aşının ülkemizdeki Faz 3 klinik çalışması başarıyla sürmektedir. Vaka sayılarının yüksek olduğu günlerde çalışma da çok hızlı ilerlemekteydi. Aşılanan gönüllülerin, ister gerçek aşı ile ister plasebo aşıyla aşılansın, hastalığa yakalanıp, yakalanmayacağı izlenmektedir. Bu durumda ülkede çok vaka varken çalışma daha hızlı ilerlemektedir. Bu sonuçları elde etmeyi bekledik. Vaka sayıları hızla azalınca klinik çalışma da yavaşlamış oldu.

TÜRK İNSANINDA ETKİLİ VE GÜVENİLİR

Aşılama programına bir an evvel başlayabilmek için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz klinik çalışmayı yürüten merkezlerden çalışmanın ara sonuçlarını ulaştırmalarını istemiştir. Acil Kullanım Onayı’na temel teşkil edecek bu veriler bağımsız değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na iletilmiştir. Kurumumuz da çalışmanın ara sonuçlarını Bilim Kurulumuza sunmuştur. Bilim Kurulumuzun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Çin makamları da Türkiye’ye gönderilecek olan aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Aşılarımız bir aksilik olmazsa, pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor.

DÜNYADA İLK VERİ, ETKİSİ YÜZDE 91.25

Bu sonuçlar bu aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler ilk data, dünya hatta Çin muhtemelen bu datalarımızı kullanıyor olacak. Aşının koruyuculuğu yüzde 91.25 oranında, bu erken dönem ve giderek daha da artmış olacak. Çünkü biz normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu, 40 kişi enfekte olduğu döneme kadar bu çalışma devam ediyor olacak. Giderek bu oranın daha da yukarı çıkacağını söyleyebiliriz, tahmin ediyoruz.

(Brezilya’nın Faz 3 sonucunu henüz açıklamaması) Brezilya’nın kendi iç sorunu olabilir. Bizim için özellikle Faz 3 çalışmalarına izin verirken Türkiye’deki başarısını bu aşıların, bizim vatandaşımızın üstünde görerek aksiyon almak istiyoruz demiştim. 24 merkezde yapılan, bağımsız komite tarafından yakın takip edilen, bu sonuçları görmemiz diğer sonuçlardan daha güvenli olduğu kanaatindeyim.”

BIONTECH AŞISI İÇİN SÖZLEŞME BUGÜN

Bakan Koca, Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci’nin kurucusu oldukları BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği aşının alımıyla ilgili ise şu bilgileri paylaştı: “Başından bu yana bu aşıyı geliştiren iki Türk bilim insanımız olması itibarıyla, bu aşının Türkiye’de uygulanmasını istedik. Bununla ilgili bize başından beri söylenen 25 milyon gibi bir aşının söz konusu olabileceği, 2021 yılı için yıl sonuna kadar belki 500 veya 1 milyon gibi bir aşının da olabileceği ifade edilmişti. Acil kullanım izni olduğu için, şu dönemde bu üretimle ilgili bir sorun olma durumunda sorumluluk taşımamayı sözleşmeye konmak istendi.

FİYATI BİZE DAHA UYGUN

Bununla ilgili bundan yana olmak istemedik. Uğur Hoca ile bu sorunu kısmen aştığımızı söyleyebilirim. Sözleşmenin miktarıyla üretimle ilgili bir sorun olduğunda sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk. Aşının sözleşmesi netleşmiş oldu. Bu gece veya yarın imzalanmış olur. Pfizer ile ilgili aşının fiyatının, dünyada birçok ülkeye satılan fiyattan daha aşağı olduğunu söyleyebilirim. Benzer şekilde SinoVac aşısı için fiyatın Endonezya ve Brezilya’daki rakamlardan da düşük olduğunu özellikle belirtmiş olalım.”

GÜNDE ORTALAMA 2 MİLYON AŞI YAPACAĞIZ

Bakan Koca, aşılama takvimine ilişkin ise şunları söyledi: “SinoVac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek. Şubat ayı sonuna kadar toplam 50 milyon gibi bir sözleşme yapıldı. İlk partinin 3 milyon dozunun da pazartesi sabahı Türkiye’de olacağını söyleyebilirim. Pfizer-BioNTech aşısıyla ile ilgili de mart sonuna kadar 4.5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocak ayında bunun 1 veya 1.5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak ama önümüzdeki haftalarda Uğur Hoca da bunu bir takvimle netleştirerek bize bildirmiş olacak. Ankara’da olur merkez. Özellikle Bilim Kurulumuz geniş bir çalışma yaptı, bir strateji hazırlandı. 4 aşamalı stratejiydi. Öncelikle sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. İlk planda sağlık çalışanlarından başlamak üzere daha kısa bir zaman diliminde Ocak, Şubat, Mart gibi en geç Nisan olmak üzere yaygın üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı hedefliyoruz. Günde ortalama 1.5 hatta 2 milyon aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. İkna ederek bu aşının yapılması gerektiğine inanıyoruz. Kendim de sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk aşıyı yaptıran kişi olacağım.”

İNGİLTERE'DEKİNE BENZER MUTASYONA RASTLAMADIK

“İngiltere bir mutasyon olduğunu ve bunun virüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğunu ilan etti. Bilinmelidir ki bu mutasyon eylül ayından beri mevcut. Mutasyonun yayılma hızını artırması çarpan etkisi yapabilir. Ancak mutasyon ve varyasyonlar düzenli olarak taranmaktadır. Anlaşılan o ki, İngiltere’deki kontrolsüz vaka artışının nedeni araştırılırken eylül ayından beri var olan mutasyon ilgililerin dikkatini çekmiştir. Mutasyonlar konusunda da düzenli incelemelerimiz hep devam etti. Müsterih olunuz, virüs daha hızlı bulaşsa da tedbirler yine en etkili silahımız. Ayrıca DSÖ de bu durumun aşı çalışmalarını olumsuz etkilemeyeceğini açıkladı. İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedilirken, bu durum poliklinik başvurularına yüzde 50, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına ise yüzde 25 yansıdı.”

AŞI KOLUNDA SADECE 3 KİŞİ POZİTİF

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ise Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği Coronavac aşısının Faz-3 sonuçlarıyla ilgili şu bilgiyi verdi: “7 bin 371 gönüllüye 10 bin 828 doz aşı uygulandı. Aşı kolunda 752, plasebo kolunda 570 gönüllü olmak üzere 1322 kişi üzerinden ise değerlendirme yapıldı. 752 aşı yapılmış kişide sadece 3 hasta olurken, 570 plasebo yapılmış kolda 26 hastalık meydana geldi. 26 vakanın 6’sı hastaneye yatması gereken kişilerden oluştu. Aşı olduktan sonra korona görülen 3 kişinin bir vakada burun akıntısı dışında hiçbir semptomu olmadı. Biz onları PCR’ları pozitif olduğu için hasta kabul ettik ama hastalık meydana gelmedi. Yan etki konusuna bakıldığında sadece bir hastada ciddi denilebilecek bir yan etki oldu. O da bir hastada hafif alerjik reaksiyon oldu. Ona da hemen müdahale edildi.” Bakan Koca da aşı yapılan ve enfeksiyon görülen 3 kişinin sağlık çalışanı olduğunu söyleyerek “3 kişiyi riskli olmakla birlikte aşılı olmasına rağmen çok hafif geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.