Çin aşısı mı Alman aşısı mı?

Prof. Dr. Tabak, COVID-19’un 11 ayda 1.5 milyon kişinin ölümüne yol açtığına işaret ederek “Tartışalım ama bilimsel veriler ışığında tartışalım. Her iki aşının Faz 3 çalışmalarına biz de dahil olduk ve çok titizlikle sürüyor. Çin’in geliştirdiği inaktif virüs aşısı, 3 ay önce acil kullanım onayı alarak Çin’de 80 bin acil servis çalışanına uygulandı. Etik kurul onayım çıktı, ben de bu aşıdan olacağım. Güvenmesem olmazdım” dedi.

Çin’in CoronaVac aşısı, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başlandı.