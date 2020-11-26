MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇin aşısı mı Alman aşısı mı?
GeriGündem Çin aşısı mı Alman aşısı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özlem YURTÇU / DHA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çin aşısı mı Alman aşısı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin aşısı mı Alman aşısı mı?
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca´nın Çin menşeli Sinovac firması ile anlaşmaya varıldığı ve 50 milyon doz aşı temin edileceğini açıklamasının ardından kamuoyunda oluşan “Alman aşısı mı, Çin aşısı mı” tartışmalarına, aşının Faz 3 klinik denemelerinin yürütüldüğü merkezlerden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak açıklık getirdi.

Prof. Dr. Tabak, COVID-19’un 11 ayda 1.5 milyon kişinin ölümüne yol açtığına işaret ederek “Tartışalım ama bilimsel veriler ışığında tartışalım. Her iki aşının Faz 3 çalışmalarına biz de dahil olduk ve çok titizlikle sürüyor. Çin’in geliştirdiği inaktif virüs aşısı, 3 ay önce acil kullanım onayı alarak Çin’de 80 bin acil servis çalışanına uygulandı. Etik kurul onayım çıktı, ben de bu aşıdan olacağım. Güvenmesem olmazdım” dedi.

Çin aşısı mı Alman aşısı mı
Çin’in CoronaVac aşısı, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başlandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle