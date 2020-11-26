Çin aşısı mı Alman aşısı mı?
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca´nın Çin menşeli Sinovac firması ile anlaşmaya varıldığı ve 50 milyon doz aşı temin edileceğini açıklamasının ardından kamuoyunda oluşan “Alman aşısı mı, Çin aşısı mı” tartışmalarına, aşının Faz 3 klinik denemelerinin yürütüldüğü merkezlerden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak açıklık getirdi.
Prof. Dr. Tabak, COVID-19’un 11 ayda 1.5 milyon kişinin ölümüne yol açtığına işaret ederek “Tartışalım ama bilimsel veriler ışığında tartışalım. Her iki aşının Faz 3 çalışmalarına biz de dahil olduk ve çok titizlikle sürüyor. Çin’in geliştirdiği inaktif virüs aşısı, 3 ay önce acil kullanım onayı alarak Çin’de 80 bin acil servis çalışanına uygulandı. Etik kurul onayım çıktı, ben de bu aşıdan olacağım. Güvenmesem olmazdım” dedi.
Çin’in CoronaVac aşısı, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde gönüllü vatandaşlar üzerinde uygulanmaya başlandı.
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