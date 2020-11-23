Çin aşısı için gönüllü olan öğretmen anne kız aşılandı

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ ANKARA, (DHA)- ÇİN'de geliştirilen Covid-19 aşısının gönüllü uygulamasına, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlara da başlandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk uygulama öğretmen anne ve kızına yapıldı.

Çin'in Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısının Faz 3 çalışmalarına Türkiye de katıldı. Çin aşısı, ilk etapta 726 gönüllü sağlık çalışanına uygulandı. Sağlık Bakanlığı'nın geçen hafta yaptığı duyurunun ardından aşı denemeleri için gönüllü vatandaş başvuruları alınmaya başlandı. Bakanlığın açıklamasının ardından 20 bin gönüllü vatandaşın aşı denemesi için başvurduğu belirtildi. İlk gönüllü vatandaş uygulaması Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Gönüllü olan öğretmen Ayşegül Durmaz (50) ve öğretmen kızı Gökçe Durmaz'a (23) hastanede sağlık görevlileri tarafından koronavirüs aşısı uygulandı.

'İNSANLIK ADINA HİZMET OLSUN İSTEDİM'

Ayşegül Durmaz, kronik hastalığı olduğunu bu nedenle gönüllü olarak aşı yaptırmayı istediğini söyledi. Anne Durmaz "Kronik hastalığım var, Hepatit B taşıyıcısıyım, tansiyon hastalığım var. Hem bu yüzden hem de insanlık adına da hizmet olsun istedim. Evde Covid geçiren olmadı. Hepimiz dikkat ediyoruz. 3 çocuğum var, onlar da çok dikkat ediyor, çok bilinçliler. Kızımla birlikte yaptırdık. Kendisi karar verdi. Diğer iki çocuğum henüz yaptırmadı. Herkes kendi kararıyla buna karar verdi. Gereken tedbirleri aldım zaten. Bundan sonraki süreç Allah'a kalmış. Ben her türlü tedbiri aldıktan sonra takdir Allah'tan" diye konuştu.

'GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE'

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner, sağlıklı olan gönüllüleri aşı yaptırmaya beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Gönüllülük esasına dayalı aşılama çalışmalarını yürüteceğiz. Bir enfeksiyon hastalığının önlenmesinde tedbir çok önemli; ama bununla beraber toplum bağışıklamasının rolü vazgeçilmez. Sadece hastalığı geçirerek bu bağışıklığın sağlanması 10 yılları aşabilir. Ama etkin bir aşılama ile 2021 başında bunun daha geniş kitlelere yayılacağı düşünülüyor. İnşallah bütün dünyanın korumasını sağlayacak bir aşı bulunur ve tüm halkın hizmetine sunulur" dedi.

'SAĞLIKLI GÖNÜLLÜLERE AÇIK'

Prof. Dr. Güner, herkesin gönüllü olabileceğine dikkat çekerek, "Herkes başvurabilir, sağlıklı gönüllülerin hepsine açık aşı çalışması. Yakın zamanda da bir web adresi bildirilecek. Çok önemli bir yan etki bildirilmemiş olması aşının güvenilirliği açısından bizleri de cesaretlendiriyor. Halkımız da bizlere güvenerek aşıya gelmeliler. Aşıya sizler de lütfen teşvik edin" diye konuştu.

12 BİN 450 KİŞİYE UYGULANACAK

Türkiye'de geçen 15 Eylül'de Faz 3 çalışmaları başlayan Çin menşeli aşının deneme uygulamaları 12 şehirde 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli 726 gönüllü sağlık çalışanına uygulanan aşıya ilişkin güvenlilik verileri olumlu değerlendirilmişti. Toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde denenecek aşı için 18-59 yaş arasında daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar gönüllü olabilecek.