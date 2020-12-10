Çin aşısı 3 gün içinde Türkiye’de

“Ekonomik yükünü dikkate alınmaksızın, güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış, en kolay ve en yaygın uygulanabilen aşılardan başlayarak alternatif aşıları temin etmek için gayret gösterdik. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. Diğer alternatif aşılar için de görüşmelerimize devam ediyoruz.

SİSTEME KAYDEDİLECEK

Aşı 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacaktır. Vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı yaptıran vatandaşlarımız sisteme kaydedilecek. Böylece aşılı olan vatandaşlarımız merkezi bir veri tabanından takip edilecektir.

Aralık, ocak, şubat aylarında yoğun aşıya erişimi çok önemsiyoruz. Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya ihtiyacımız yok. Çünkü bir veya birkaç aşımızın nisan ayı sonrasında devreye gireceğini ümit ediyoruz. Türkiye’nin iki, üç ay içerisinde dünyanın birçok ülkesinden daha fazla aşıya sahip olduğunu görmüş olursunuz. Almanya, Pfizer aşısını mart sonuna kadar ancak 11 milyon alabiliyor. Biz şubat ayı sonuna kadar 50 milyona erişebiliyoruz. Pfizer’a ilk günden itibaren talepte bulunduk. Nisan ayı sonrası verilebilecek aşının bizim için önemli olmadığını söyledik. Bir rakam ifade ettiler, biz bunun arttırılmasını istiyoruz. Bizim üç ayda 100 milyon doz aşıya ihtiyacımız var.

Aşıya ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlayacağız, daha sonra 65 yaş üstü, kronik hasta ve dört basamakta gerçekleşecek. Aile sağlık merkezlerimiz, hastanelerimiz, eczanelerimiz, sağlık kuruluşlarımızda bütün yapıları değerlendirmek istiyoruz. Aşı üç, dört gün içerisinde ülkemize gelebilir. Geldikten sonra da iki hafta laboratuvarlarda testleri yapılacak ve kullanıma geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. İlk gelecek parti, 20 milyonun ilk 3 milyonu olacak.

ZORUNLU AŞI TARTIŞMASI

Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Aşı yapılan kişinin HES koduna, e-nabıza işlenecek. Birçok kuruluş, şirket aşı yapılmasını önemseyecek. Aşının yaygın yapılma dönemi sonrası uçağa, otobüse binmek için istenebilir.

Aşının 18 yaş altı, gebeler ve muhtemelen 4 veya 6 ay içinde hastalığı geçirmiş olanlar haricinde kişilere yapılması düşünülüyor. 18 yaş altı için Çin’de çalışma devam ediyor. 18 yaş üstü herkesi aşılayabilirsek 18 yaş altına geçilebilir.”

GÜNLÜK VAKA 5 KAT ARTTI

Son birkaç ay içinde hızlı bir artışla yüz yüze geldik. Pozitif vaka sayımız 1.5 milyonu aştı. 15 bini aşkın insanımızı kayıp verdik. Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda ise yüzde 55 artış bulunmakta. Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu’da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında.

216 SAĞLIK ÇALIŞANI YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık çalışanlarımızdan hayatını kaybedenlerin sayısı 216 oldu. Hepsi görev şehidi. Ölüm sayılarının siyasetin konusu yapılmasına çok üzülüyorum. Mart ayından beri ölüm belgesine, yıkanırken tedbir alınsın diyerek bulaşıcı hastalıklar yazıyor. Bulaşıcı hastalıklar arttığı için yazılmıyor. Biz PCR’si pozitif olan ölümleri bildiriyoruz. DSÖ biliyor.