Cin Ali kimsesiz kaldı! Selçuk Seymen hayatını kaybetti

Milyonların ilk okuduğu kitap olan Cin Ali serisini resimleyen illüstratör Selçuk Seymen, önceki gün Ankara’da vefat etti. Seymen, 1968 yılından beri Cin Ali serisine hayat veriyordu

HOCASININ HİKAYESİ...

Cin Ali serisi, 1968 yılında, köy enstitüsü mezunu öğretmen Rasim Kaygusuz tarafından yazıldı. Kaygusuz, çocuklara ilk eğitimi veren birinci sınıf öğretmenlerinin uzman olarak eğitim vermesi gerektiğine inanıyordu. Çocuklara kolay yoldan okuma yazmak için 9 ayrı oyun icat etmiş ve ilk kez eline kitap alan çocukların bile rahatça okuyabileceği kelimelerle Cin Ali serisini yazmıştı. Çocuklar kitabın kahramanını kolayca çizebilsin diye, Cin Ali çöp adam şeklinde tasarlandı. Cin Ali’nin çizimlerini ise, Rasim Kaygusuz’un öğrencilerinden illüstratör Selçuk Seymen yaptı.

Remziye Kaygusuz ile Rasim Kaygusuz

MÜFREDATA ALINDI

Cin Ali’nin Atı, Cin Ali’nin Topu, Cin Ali’nin Topacı, Cin Ali’nin Kara Gözlü Kuzusu, Cin Ali’nin Oyuncakları, Cin Ali Okula Başlıyor, Cin Ali Okulda, Cin Ali Çocuk Bahçesinde, Cin Ali ile Berber Fil, Cin Ali Kır Gezisinde isimlerini taşıyan kitap serisi Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına alındı ve ilkokullarda okutuldu. Milyonlarca çocuk bu kitaplarla okumayı öğrendi. Rasim Kaygusuz, 1972’de emekli olduğunda Ankara Ulus’taki ofisinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğretmenlere eğitimler verdi. 3 Aralık 1988’deki vefatına kadar da Cin Ali ve eğitim dünyasından hiç kopmadı.

PAPYONLU CİN ALİ

Cin Ali’nin imajı 1990’lı yıllarda değişti. Çöp adam yerine papyonlu, siyah saçlı, kulağı çiçekli, belirgin yüzlü, fiyonklu ayakkabıları olan bir çocuk olarak resmedilmeye başladı. Bu yeni imajını ise Mustafa Delioğlu oluşturdu.

Cin Ali serisi, 2005 yılında ömrünü doldurduğu gerekçesi ile ilköğretim müfredat programından kaldırıldı.

YARATICILARI ARTIK YOK

Çöp adam Cin Ali’ye çizgileriyle hayat veren Selçuk Seymen’in vefat haberini Cin Ali Yayınevi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yaratıcısı Rasim Kaygusuz’un ardından çizeri Selçuk Seymen’in de ölümüyle Cin Ali’nin kimsesi kalmamış oldu.

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