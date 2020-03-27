MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCimri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?
GeriGündem Cimri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:34,Son Güncelleme:/

Cimri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cimri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?
Abone Olgoogle-news

Cimri kelimesi cümleler içinde sıklıkla kullanılabilen bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında cimri kelimesi birden çok anlam barındırmaktadır. Bunun yanında cimri kelimesi ile karşıt anlamı barındıran zıt anlamlı kelimesi de bulunmaktadır. Peki, cimri kelimesinin anlamı nedir? Cimri kelimesi zıt anlamlısı nedir? Sizler için bu konuya detayları ile yer verdik.

Cimri zıt anlamlısı kelimeleri birkaç tanedir. Cimri kelimesi zıt anlamlısı bonkör, cömert, eli açık kelimeleridir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre birçok anlam barındıran cimri kelimesinin anlamı aşağıda belirtilmiştir:

 - Elindeki parayı harcamaya kıyamayan kişi, eli sıkı, pinti.

 - Genç ve bilgisiz kimse, görgüsüz.

 - Gelişmemiş, büyümemiş.

 - Atılgan.

 - Fakir.

 - Tüysüz, çıplak.

 - İri yapılı bir tavuk türü.

 - Soysuz, değersiz.

 Cimri Zıt Anlamlısı

 Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Bu kelimelerden birisi de cimri kelimesidir. Cimri zıt anlamlı kelimesi bonkör, cömert, müsrif, eli açık, savurgan kelimeleridir.

 Cimri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

 Zıt anlamlı kelimeler iki kelimenin birbirinin karşıtı kelimelerdir. Cimri kelimesinin zıt anlamlı kelimesi ise birkaç tanedir. Cimri kelimesinin tam karşıtı, zıt anlamlı kelimesi ise bonkör, eli açık, cömert kelimeleridir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle