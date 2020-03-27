Cimri zıt anlamlısı kelimeleri birkaç tanedir. Cimri kelimesi zıt anlamlısı bonkör, cömert, eli açık kelimeleridir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre birçok anlam barındıran cimri kelimesinin anlamı aşağıda belirtilmiştir:

- Elindeki parayı harcamaya kıyamayan kişi, eli sıkı, pinti.

- Genç ve bilgisiz kimse, görgüsüz.

- Gelişmemiş, büyümemiş.

- Atılgan.

- Fakir.

- Tüysüz, çıplak.

- İri yapılı bir tavuk türü.

- Soysuz, değersiz.

Cimri Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Bu kelimelerden birisi de cimri kelimesidir. Cimri zıt anlamlı kelimesi bonkör, cömert, müsrif, eli açık, savurgan kelimeleridir.

Cimri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Zıt anlamlı kelimeler iki kelimenin birbirinin karşıtı kelimelerdir. Cimri kelimesinin zıt anlamlı kelimesi ise birkaç tanedir. Cimri kelimesinin tam karşıtı, zıt anlamlı kelimesi ise bonkör, eli açık, cömert kelimeleridir.