Cimri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?
Cimri kelimesi cümleler içinde sıklıkla kullanılabilen bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında cimri kelimesi birden çok anlam barındırmaktadır. Bunun yanında cimri kelimesi ile karşıt anlamı barındıran zıt anlamlı kelimesi de bulunmaktadır. Peki, cimri kelimesinin anlamı nedir? Cimri kelimesi zıt anlamlısı nedir? Sizler için bu konuya detayları ile yer verdik.
Cimri zıt anlamlısı kelimeleri birkaç tanedir. Cimri kelimesi zıt anlamlısı bonkör, cömert, eli açık kelimeleridir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre birçok anlam barındıran cimri kelimesinin anlamı aşağıda belirtilmiştir:
- Elindeki parayı harcamaya kıyamayan kişi, eli sıkı, pinti.
- Genç ve bilgisiz kimse, görgüsüz.
- Gelişmemiş, büyümemiş.
- Atılgan.
- Fakir.
- Tüysüz, çıplak.
- İri yapılı bir tavuk türü.
- Soysuz, değersiz.
Cimri Zıt Anlamlısı
Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Bu kelimelerden birisi de cimri kelimesidir. Cimri zıt anlamlı kelimesi bonkör, cömert, müsrif, eli açık, savurgan kelimeleridir.
Cimri Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?
Zıt anlamlı kelimeler iki kelimenin birbirinin karşıtı kelimelerdir. Cimri kelimesinin zıt anlamlı kelimesi ise birkaç tanedir. Cimri kelimesinin tam karşıtı, zıt anlamlı kelimesi ise bonkör, eli açık, cömert kelimeleridir.
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