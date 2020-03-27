Cimri kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde cimri kelimesinin eş anlamlısı aşağıda belirtilmiştir:

- Genç ve bilgisiz.

- Gelişmemiş, büyümemiş.

- Atılgan, yaramaz.

- Fakir.

- Tüysüz, çıplak.

- İri yapılı tavuk cinsi.

Cimri Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı fakat anlamları aynı kelimelere denir. Eş anlamlı kelimeler birbirinin yerlerine kullanılabilen kelimelerdir. Cimri eş anlamlısı ise pinti, hasis, eli sıkı, nekes kelimeleridir.

Cimri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimesinin diğer bir anlamı ise yakın anlam veya anlamdaştır. Cimri kelimesinin yakın anlamı veya eş anlamı pinti, hasis, eli sıkı, nekes kelimeleridir. Böylece cümle içerisinde cimri kelimesinin yerine aynı anlam barındırdığından dolayı bu kelimeler de kullanılabilir.