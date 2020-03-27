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Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:32,Son Güncelleme:/

Cimri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

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Cimri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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Cimri kelimesini Türk Dil Kurumu sözlüğüne bakıldığında birkaç anlam barındırmaktadır. Cümle içerisinde çok sık kullanıldığından merak uyandıran bir kelime olmuştur. Ayrıca cimri kelimesi ile aynı anlam barındıran eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Peki, cimri kelimesinin anlamı nedir? Cimri eş anlamlısı nedir? Sizler için bu konuyu aşağıda derledik.

Cimri kelimesi sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde cimri kelimesinin eş anlamlısı aşağıda belirtilmiştir:

 - Genç ve bilgisiz.

 - Gelişmemiş, büyümemiş.

 - Atılgan, yaramaz.

 - Fakir.

 - Tüysüz, çıplak.

 - İri yapılı tavuk cinsi.

 Cimri Eş Anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı fakat anlamları aynı kelimelere denir. Eş anlamlı kelimeler birbirinin yerlerine kullanılabilen kelimelerdir. Cimri eş anlamlısı ise pinti, hasis, eli sıkı, nekes kelimeleridir.

Cimri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimesinin diğer bir anlamı ise yakın anlam veya anlamdaştır. Cimri kelimesinin yakın anlamı veya eş anlamı pinti, hasis, eli sıkı, nekes kelimeleridir. Böylece cümle içerisinde cimri kelimesinin yerine aynı anlam barındırdığından dolayı bu kelimeler de kullanılabilir.

 

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