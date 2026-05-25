Cimnastiğin ‘gümüş’ kızı

Haberin Devamı

Portekiz’in Portimao kentinde düzenlenen 2026 Ritmik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 15 Mayıs-17 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Yarışmaya, 34 ülkeden toplam 113 sporcu katıldı. Dünyanın üst düzey ritmik cimnastik organizasyonları arasında yer alan bu turnuva, olimpik seviyedeki sporcuların mücadele ettiği ve ülkelerin teknik kapasitesini ortaya koyduğu çok önemli bir platform olarak kabul ediliyor. Hatice Gökçe Emir, bu turnuvada çember aletinde gümüş madalya elde etti.

Hatice Gökçe’nin bu başarısı, Türkiye’nin ritmik cimnastik tarihindeki ilk Dünya Challenge Kupası madalyası olarak kayıtlara geçti. Bu tarihi başarıya imza atan Hatice Gökçe, İstanbul’da doğup büyüdü. Annesi sınıf, babası beden eğitimi öğretmeni olan 17 yaşındaki Gökçe, Uğur Okulları’nda 12’nci sınıf öğrencisi. Gökçe’nin yeteneğini ilk önce ailesi keşfetti. 5 yaşındayken cimnastiğe başlayan Gökçe, erken yaşlarda yarışmalara katıldığını ve 12 yaşındayken milli sporcu olduğunu belirterek Hürriyet’e şöyle konuştu:

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın İngilizce bilmeyene kızıyoruz ama konuşana da gülüyoruz Haberi görüntüle

‘5 YAŞIMDAN BERİ HAYAL EDİYORDUM’

“Küçükken televizyonda cimnastik yapan kızları izler ve onlara çok özenirdim. Hem yaptıklarına hem giydiği kıyafetlere imrenirdim. Ben de evde onları taklit ederdim. 5 yaşında İstanbul’daki Şavkar Cimnastik Spor Kulübü’ne gitmeye başladım. Daha o zaman bu sporun zirvesine çıkacağımı hayal ediyordum. Bunun için de hala çabalıyorum ve şu an uluslararası organizasyonlarda ülkemi temsil ediyorum. Günümün büyük bölümü antrenman yaparak geçiyor. Elbette okula da yetişmeye çalışıyorum ancak zor oluyor. Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girme hedefim de var ancak önceliğim düzenlenecek yarışmalarda önemli başarılar elde etmeye devam etmek. Tüm hayatımı bu spora göre şekillendirdim o nedenle önceliğim alanımda en başarılı sporcu olmak.



