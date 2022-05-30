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‘Çimleri eziyorsunuz’ dediler yogaya izin vermediler

#Eskişehir#Yoga#Yasak
‘Çimleri eziyorsunuz’ dediler yogaya izin vermediler

Eskişehir’de Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan Dede Korkut Parkı’nda yoga etkinliği için toplanan gruba, görevliler yere serilen minderlerin çimlere zarar verdiği ve haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyleyerek izin vermedi.

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Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi’ndeki Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı’nda buluşan grup, dün sabah yoga yapmak istedi. Grubun yanına gelen ve parkta görevli olduğunu ifade eden 1’i temizlik personeli 2 kişi, minderlerin çimenlere zarar verdiğini belirterek yoga yapamayacaklarını, ayrıca haklarında CİMER’e şikayet olduğunu söyledi. Yoga yapacak grupla, 2 kişi arasında tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışma grubun parktaki yeşil alandan ayrılmasıyla sona erdi. Türk Dünyası Vakfı’nın sosyal medya hesabından, toplu etkinliklerin izne tabi olduğu açıklaması yapıldı:

‘Çimleri eziyorsunuz’ dediler yogaya izin vermediler

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Yoga yapmak isteyen bir kadın görevliyi kameraya kaydetti.

“Ziyaretçilerimizden gelen şikayetler ve fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda, park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerekmektedir. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, parkımızda planlı sportif faaliyetler yürütmektedir. Diğer kurum ve kuruluşların sportif faaliyet talepleri de değerlendirilmektedir. Mevcut uygulamanın halkımızın parkımızdan daha fazla ve eşit şekilde istifade etmesi amacı ile düzenlenmiş olduğunu izinsiz etkinlikle ilgili olarak izinsiz ve gizli çekim ile yapılan bu haberin gerçekleri yansıtmadığını bu haliyle hukuki süreçlere zemin hazırladığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” 

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#Eskişehir#Yoga#Yasak

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