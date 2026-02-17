CİMER'in personel sayısına dair iddialara yalanlama

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medya platformlarında gündeme gelen personel sayılarına ilişkin iddialara yanıt verdi. Yapılan resmi açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nde (CİMER) 90 bin kamu personelinin görev yaptığı yönündeki haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nde 90 bin kamu personeli istihdamı söz konusu değildir. Ortaya atılan iddialar, sistemin işleyişine dair yanlış yorumdan kaynaklanmakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır.

CİMER, başvuruların ilgili kurumlara yönlendirildiği bir mekanizma olup, her kamu kurumunda bu sürece de destek veren o kurumdan sorumlu bir personel bulunmaktadır.

Kamuoyunun kasıtlı oluşturulan yanıltıcı içerik ve paylaşımlara karşı dikkatli olması önem arz etmektedir."