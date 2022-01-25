CİMER’den velilere: Yüzde 36’yı geçen zammı şikâyet edin

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel okul zamlarının yüzde 36 ile sınırlandırdıklarını açıklamasına rağmen kırtasiye, yemek, servis ve okul ücretlerine yüzde 40-50 oranında ücret artışı yapan özel okullarla ilgili bazı veliler CİMER’e şikayette bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün CİMER üzerinden velilere gönderdiği yanıtta özel okullara öğrenci kayıtlarında ücret artış oranlarıyla ilgili iş ve işlemlerin, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre yapıldığı vurgulandı.

DİLEKÇEYLE BAŞVURUN

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, belirlenen oranın üzerinde farklı bir uygulama ile karşılaşan velilere ise durumu okulun bağlı bulunduğu ilçe/il milli eğitim müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek bildirmelerini tavsiye etti.