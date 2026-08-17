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Cilvegözü sınır kapısında feci kaza: İki TIR arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti

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#Cilvegözü Sınırı#TIR Kazası#Recep Öztürk
Cilvegözü sınır kapısında feci kaza: İki TIR arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 10:23

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgesinde, yük boşalttıktan sonra dorsesinin arka kapağını kapatmak isteyen TIR şoförü Recep Öztürk, geri manevra yapan başka bir TIR'ın çarpması sonucu iki araç arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından diğer TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede meydana geldi. TIR şoförü Recep Öztürk, aracındaki yükü boşalttıktan sonra dorsenin arka kapağını kapatmak için indi. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR geri manevra yaparken Öztürk'e çarptı.

Cilvegözü sınır kapısında feci kaza: İki TIR arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti

HAYATA VEDA ETTİ

Öztürk, kazada iki TIR arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Cilvegözü Sınırı#TIR Kazası#Recep Öztürk

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