Cilvegözü sınır kapısında feci kaza: İki TIR arasında sıkışan şoför hayatını kaybetti

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Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Cilvegözü Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafındaki tampon bölgede meydana geldi. TIR şoförü Recep Öztürk, aracındaki yükü boşalttıktan sonra dorsenin arka kapağını kapatmak için indi. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR geri manevra yaparken Öztürk'e çarptı.

HAYATA VEDA ETTİ

Öztürk, kazada iki TIR arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.