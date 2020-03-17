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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Cilvegözü Gümrük Kapısı sivil geçişlere kapatıldı

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Cilvegözü Gümrük Kapısı sivil geçişlere kapatıldı
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Türkiye'nin Suriye’ye açılan Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı, Corona Virüs nedeniyle sivil giriş- çıkışlara kapatıldı. İnsanı yardım TIR'larının geçirildiği kapıda tedbirler artırıldı.

İç savaşın yaşandığı Suriye ile Türkiye arasında geçişlerin yapılabildiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda dünya genelinde yayılan Corona Virüs nedeniyle tedbirler artırıldı. Cuma gününden bu yana sivil girişlere kapatılan kapıdan Suriye’ye geçenlerin de geri dönüşlerine izin verilmiyor.

Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malların taşındığı TIR’ların geçişine izin veriliyor. Gümrük kapısından geçirilen TIR’lardan tampon bölgeye kadar geçiş yapılarak, malzemeler indirildikten sonra çıkış yapılıyor.

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