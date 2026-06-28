Cilo Dağları’ndan Alpler’e... ‘Pes etmek yok çocuklar!’ 3 bin metre zirvelere uzanan bir hayat

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Modern yaşamın sınırları çoğu zaman ev, okul ve iş arasında çizilirken, bazı aileler için dünya başlı başına bir öğrenme alanı… Yeni coğrafyalar keşfetmek, bilinmeyen rotalara doğru yola çıkmak ve doğanın sunduğu deneyimleri çocuklarla birlikte yaşamak, onlar için bir tatilden çok yaşam biçimi anlamı taşıyor.



Bedia Betül Utlu (37) ve coğrafyacı-akademisyen eşi Mustafa Utlu (37), çocukları Esma Lina Utlu (10) ve Doğa Utlu (5) ile birlikte yıllardır alışılmışın dışında bir yaşam sürüyor. Moda tasarımcılığı mesleğini yakın zamanda bırakan ve ara sıra çeşitli sanat etkinliklerinde yer almaya başlayan Bedia Betül Utlu, eşiyle birlikte pek çok ailenin çocuklarıyla yapmaya cesaret edemeyeceği doğa yürüyüşlerini, kamp organizasyonlarını ve dağ tırmanışlarını gerçekleştiriyor.



Türkiye’nin dört bir yanını keşfeden aile, zamanla rotasını dünyanın farklı coğrafyalarına da çevirdi. Özellikle çocukların doğaya uyum sağlayamayacağı yönündeki yaygın düşünceyi deneyimleriyle çürüten aile, yıllardır sürdürdükleri yolculuklarda hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılığın önemine dikkat çekiyor.





Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı... Utlu ailesi seyahatlerine dair fotoğraf ve videoları '@biyerlerdeiz' adlı Instagram hesabında paylaşıyor.

‘ÇOCUKLARIMIZ DOĞDUKTAN SONRA HAYATIMIZI DEĞİŞTİRMEDİK, ONLARI HAYATIMIZA DAHİL ETTİK’

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Aslında Utlu ailesinin doğa tutkusu çocuklardan çok önce başladı. Coğrafya alanında akademisyen olan Mustafa Utlu’nun mesleği gereği dünyaya merakla yaklaşması ve Bedia Betül Utlu’nun yeni yerler keşfetmeye olan ilgisi, yıllar içinde ortak bir yaşam biçimine dönüştü. Çift, çocukları dünyaya geldikten sonra seyahat ve keşif alışkanlıklarından vazgeçmek yerine onları da bu yaşamın bir parçası haline getirmeyi tercih etti.

İlk etapta kısa yürüyüşlerle başlayan macera, zamanla uzun parkurlar ve yüksek rakımlı zirve tırmanışlarına dönüştü. Bedia Betül Utlu tüm bu macerayı şu şekilde özetliyor:



“Doğru planlama yapıldığında çocukların sanılandan çok daha güçlü ve uyumlu olduklarını öğrendik. Çocuklarımız doğduktan sonra hayatımızı asla değiştirmedik, onları da hayatımıza dahil ettik.”



Peki bu yolculuk nerelere kadar uzandı, hangi zorluklardan geçildi ve bir aile olarak doğada birlikte olmak onlara neler kattı? Bedia Betül Utlu ile konuştuk.





Erzincan Esence Dağı Zirvesi



TÜRKİYE’NİN 81 İLİNE AYAK BASILDI, ZORLU ZİRVELERİNE ÇIKILDI, ÇOCUKLAR ÖDÜL BİLE ALDI

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Çocuklarınızla birlikte çıktığınız doğa yolculuğu sizi hangi zirvelere taşıdı? Nerelere ayak bastınız, neler yaptınız?

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Bedia Betül Utlu: Bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilini görme fırsatımız oldu. Çocuklarla birlikte gerçekleştirdiğimiz zirve ve yürüyüşler arasında Hakkâri İkiyaka Dağları, Burdur Katrancık Dağı Zirvesi, Erzincan Esence Dağı Zirvesi, Tunceli Sultanbaba Dağı Zirvesi, Tunceli Bağırpaşa Zirvesi, Tunceli Mercan Gölleri ve Kırkmerdiven Şelalesi yürüyüşleri yer alıyor. Erzincan Esence Dağı’na çıkan en genç sporcular arasında yer alan kızlarımız, bu başarılarıyla ödül almaya da hak kazandı.



Mercan Vadisi ve Mercan Gölleri çevresindeki yüksek rakımlı rotalarda yürüyerek buzul göllerine ulaştık. Elazığ-Bingöl sınırında bulunan Gerendal Gölü’ne hem yaz hem kış dönemlerinde birçok kez gittik; gölün tamamen buz tuttuğu zamanlarda da yazın yemyeşil dönemlerinde de aynı heyecanı yaşadık.



Aladağlar Milli Parkı’nda Hacer Ormanları’nı ziyaret ettik ve Aladağlar’ın farklı zirve ile vadilerinde yürüyüşler gerçekleştirdik. Bolkar Dağları’nda Karagöl ve Çiniligöl rotalarında yürüdük. Kaçkar Dağları’nda yüksek irtifa yaylalarını, buzul göllerini ve zirve rotalarını deneyimledik.



Van Başkale Travertenleri’ni ve Mardin Travertenleri’ni ziyaret ettik. Artvin Cehennem Deresi Kanyonu’nda ve Hakkâri Berçelan Yaylası’ndaki Seyit Han Gölü çevresinde çocuklarımızla birlikte doğa keşifleri gerçekleştirdik. Cilo Dağları ve Cilo Buzulları da ailece deneyimlediğimiz etkileyici coğrafyalar arasında yer aldı. Doğa yürüyüşlerinin yanı sıra çocuklarımızı farklı doğa sporlarıyla da tanıştırmaya çalışıyoruz. Büyük kızımız Lina, küçük yaşlardan itibaren çeşitli kaya tırmanışı etkinliklerine katılarak bu alanda da deneyim kazandı.





Gerendal Gölü tırmanışı

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‘ZAMAN ZAMAN ÇOCUKLARI TAŞIMA ÇANTASINDA YA DA OMUZUMUZDA TAŞIMAK ZORUNDA KALIYORUZ’



Zorlu parkurlar, uzun yürüyüşler ve sert hava koşullarında edindiğiniz deneyimler, çocuklarınızın hayata yaklaşımını nasıl etkiledi?



Bedia Betül Utlu: Öncelikle bunun hiç kolay olmadığını söylemek lazım. Evet, parkurlar her zaman çocukların tek başına yürüyebileceği şekilde olmayabiliyor. Burada iş aileye düşüyor. Zaman zaman çocuğu taşıma çantasında taşımak ya da omuzda ilerletmek bize kalabiliyor. Ancak bunun hem bizim hem de çocukların dayanıklılığını artırdığını söyleyebiliriz.



Bu süreç, kolay pes etmemeyi de öğretiyor. Düştüğümüzde defalarca ayağa kalktığımız için bunun psikolojik açıdan da önemli katkıları oluyor. Duygu durumlarımızı daha hızlı toparlayabiliyor, yaşadığımız zorlukların geçici olduğunu ve yeniden ayağa kalkabileceğimizi kendimize sık sık hatırlatmış oluyoruz. Örneğin eksi 20 derecelerde kurduğumuz kamplar ise tamamen doğru ekipmanla ilgili. Eksi derecelere dayanıklı bir uyku tulumu bu konuda yeterli olabiliyor. Çadıra girmeden önce kamp ateşi yakıp hem ısınıyor hem de ailece sohbet ediyoruz. Böylece çocukların soğuğa değil, yaşadıkları deneyimlere odaklanmalarını sağlamaya çalışıyoruz.





Hakkâri ikiyaka Dağları ve Tunceli Bağırpaşa Dağı

‘EN ÖNEMLİ AYRINTI SABIR’



Çocukların doğaya ve zorlu parkurlara uyum sağlayamayacağını düşünen ailelere neler söylemek istersiniz?

Norveç Kjerag

ZORLU HAKKÂRİ MACERASI

Türkiye’deki doğa maceralarınız arasında özellikle Hakkâri ve Cilo Dağları dikkat çekici. Oldukça zorlu bilinen bu rotada çocuklarla birlikte yürümek nasıldı?

‘BAZEN BİR SALYANGOZUN İLERLEYİŞİ DİKKATLERİNİ ÇEKİYOR, BAZEN YAPRAK TOPLAYIP YEMEK YAPIYORLAR’

Çocukların hiç pes ettiği anlar olmuyor mu?

Bedia Betül Utlu:

Norveç Preikestolen (Pulpit Rock)

KENDİ ARAÇLARIYLA İSTANBUL’DAN NORVEÇ’E UZANAN 40 GÜNLÜK MACERA

Yurt dışında hangi rotaları yaptınız?

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‘LUT ÇÖLÜ’NDE YAŞADIKLARIMIZ, ŞİMDİYE KADAR YAPTIĞIMIZ EN UNUTULMAZ YOLCULUKLARDAN BİRİ OLDU’

Avrupa dışında çizdiğiniz rotalar oldu mu?

İran çöl kampı

SIRADA HANGİ ROTA VAR?