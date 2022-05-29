Cilo Dağı'ndaki buzul bölgesinde 40 yıl aradan sonra etkinlik

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Hakkari'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda terörden arındırılan Cilo Dağı'nda 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgede 40 yıl aradan sonra ilk kez etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar halaylar çekip, buzulları gezdi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "40 yıl aradan sonra ilk defa burada böyle bir şenlik düzenliyoruz. Hakkari'de hayat var. Gelin, bu hayatı yaşayalım" dedi.