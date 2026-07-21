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Cilo Dağı'nda hayatını kaybeden emekli astsubay Yüksel Işık için askeri tören düzenlendi

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#Yüksel Işık#Cilo Dağı#Hakkari
Cilo Dağında hayatını kaybeden emekli astsubay Yüksel Işık için askeri tören düzenlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 09:18

Hakkari’deki Süppa Dürek Zirvesi'nde tırmanış yaparken yaşamını yitiren emekli astsubay Yüksel Işık'ın naaşı, Hakkari Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi.

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Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri geri döndü. Tek başına zirve tırmanışını sürdüren Yüksel Işık’tan bir süre sonra haber alınamadı. Bunun üzerine durum, yetkililere bildirildi.

Cilo Dağında hayatını kaybeden emekli astsubay Yüksel Işık için askeri tören düzenlendi

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile destek ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle geçici olarak dağcılık ve benzeri sportif faaliyetlerin yasaklandığı bölgede, 65 personel ve gönüllünün katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 2 insansız hava aracı (İHA), 5 dron ve 14 araç kullanıldı. Van AFAD ile Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcıların da yer aldığı arama çalışmalarının 5'inci gününde, Süppa Dürek Zirvesi'nde iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yakınında Işık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra iple asılı kaldığı belirlenen bölgeden alınan Işık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cilo Dağında hayatını kaybeden emekli astsubay Yüksel Işık için askeri tören düzenlendi

Otopsi işlemlerinin ardından emekli Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Işık için Hakkari Devlet Hastanesi bahçesinde askeri tören düzenlendi. Törene Vali Vekili Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, askerler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve duaların okunmasının ardından Işık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Yüksel Işık'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi. 

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#Yüksel Işık#Cilo Dağı#Hakkari

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