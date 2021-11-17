Çilimli nerede? Çilimli harita üzerindeki konumu, nüfusu ve coğrafi bilgileri

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Çilimli’nin deniz seviyesinden yüksekliği 120 metredir. Kuzeye doğru gidildikçe rakım yükselmekte yer yer 600-700 metreyi bulabilmektedir. İlçenin yüzölçümü 7.022 hektardır. Şehir merkezinden güneye doğru inildikçe arazi ova şeklindedir. Kaplandede Dağları'ndan doğan Bıçkı Deresi ve Bayramali Deresi’nin birleşmesiyle meydana gelen Akdere Suyu ilçe merkezinden geçmektedir. Çilimli 1. derece deprem kuşağı üzerindedir. İlçenin yıllık sıcaklık ortalaması 13.7 derecedir. Ortalama yağış miktarı ise metrekareye 845 kg.dir. İlçe bol yağışlı ve nemli bir iklim karakteri taşımaktadır. Özellikle kış aylarında Düzce Ovası’nda görülen sis tabakasına Çilimli ve civarında rastlanılmamakta bu nedenle yerleşim alanı olarak ideal bir konumdadır.