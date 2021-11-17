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Çilimli nerede? Çilimli harita üzerindeki konumu, nüfusu ve coğrafi bilgileri

#Çilimli#Çilimli Nerede#Çilimli Harita
Çilimli nerede Çilimli harita üzerindeki konumu, nüfusu ve coğrafi bilgileri

Çilimli, Düzce'nin 20 bin civarı nüfusa sahip bir ilçesidir. Önceleri Bolu'ya bağlı olan Çilimli, 2000'li yıllar itibariyle Düzce iline bağlanmıştır. Peki, Çilimli harita üzerinde nerede yer alıyor? İşte, şehrin nüfusu ve kente detaylar

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Çilimli’nin deniz seviyesinden yüksekliği 120 metredir. Kuzeye doğru gidildikçe rakım yükselmekte yer yer 600-700 metreyi bulabilmektedir. İlçenin yüzölçümü 7.022 hektardır. Şehir merkezinden güneye doğru inildikçe arazi ova şeklindedir. Kaplandede Dağları'ndan doğan Bıçkı Deresi ve Bayramali Deresi’nin birleşmesiyle meydana gelen Akdere Suyu ilçe merkezinden geçmektedir. Çilimli 1. derece deprem kuşağı üzerindedir. İlçenin yıllık sıcaklık ortalaması 13.7 derecedir. Ortalama yağış miktarı ise metrekareye 845 kg.dir. İlçe bol yağışlı ve nemli bir iklim karakteri taşımaktadır. Özellikle kış aylarında Düzce Ovası’nda görülen sis tabakasına Çilimli ve civarında rastlanılmamakta bu nedenle yerleşim alanı olarak ideal bir konumdadır.

Çilimli ilçesi (Düzce) Nüfusu
200016.8497.1479.702
200716.3164.50411.812
200816.3786.16810.210
200916.6086.34810.260
201016.7096.38310.326
201116.7756.35610.419
201216.7936.43810.355
201316.9116.51210.399
201417.6457.23110.414
201518.8348.57510.259
201619.6929.45510.237

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