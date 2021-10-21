Çılgın Sayısal’ın yeni ‘SüperStar’ı

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Bundan böyle Çılgın Sayısal Loto oynayan oyunseverler, isterlerse SüperStar’ı da oyunlarına ekleyip ikramiyelerini katlayabilecekler.

13 EYLÜL’DEKİ ÇEKİLİŞTE

212 milyon 285 bin 211 TL’lik rekor ikramiye kazandıran Çılgın Sayısal Loto’ya, SüperStar özelliği eklendi. Bundan böyle 90 numara içerisinden çekilen 6 numaranın ardından yine 90 numara içerisinden bir de SüperStar numarası çekilecek.

İKRAMİYE KATLANACAK

Oyunseverler, Sayısal Loto’da 6+SüperStar’ı da bildiklerinde kazanılan ikramiyeye ek olarak 5 milyon TL daha kazanacak. 5+1+SüperStar’ı bildiklerinde ek olarak kazandıkları ikramiye 2.5 milyon TL olacak. Oyunseverler, 5+SüperStar’ı bildiklerinde 5 bilen ikramiyesinin 10 katı, 4+SüperStar’ı bildiklerinde 4 bilen ikramiyesinin 50 katı, 3+SüperStar’ı bildiklerinde 3 bilen ikramiyesinin 100 katı kazanacak. 2+SüperStar bilen 200, 1+SüperStar bilen 20, sadece SüperStar’ı bilen ise 10 TL’nin sahibi olacak. Sayısal Loto’nun bir kolonuna 3 TL ödeyen oyunseverler, SüperStar numarası da işaretlemek isterlerse ek olarak 1.5 TL daha ödeyecek. SüperStar özellikli ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün gerçekleşti.