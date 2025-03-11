Çılgın Sayısal Loto'dan, Türkiye şans oyunları tarihinde rekor! İkramiye tutarı 650 milyon TL’yi aştı

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Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye rekor kırdı. Çılgın Sayısal Loto’da 650 milyon TL’yi aştı. Rekor ikramiye için çekiliş 8 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 27 Temmuz 2024’te gerçekleştirilen çekilişte, Kırşehir Merkez’den oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 460 milyon 913 bin 735 TL’lik ikramiye olmuştu. 650 milyon TL’yi aşan rekor ikramiyeyi vermeye hazırlanan Çılgın Sayısal Loto, 650 milyon TL’yi aşan ikramiye tutarıyla Türkiye şans oyunları tarihindeki en yüksek ikramiyeyi vermiş olacak. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından internet sitesinde yayınlanmaktadır. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 627 milyon TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaştı. Türkiye şans oyunları tarihinin en yüksek tutarına ulaşan ikramiye, Milyonerler Festivali’nin 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek son çekilişinde sahibini bulabilir. Hal böyleyken vatandaşlar da şansını demek için bayilere koştu.

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‘BÜYÜK ÖDÜL İÇİN MÜŞTERİLERİMİZ HEYECANLI’

Esenyurt’taki şans oyunları bayiinin sahibi Korkmaz Özer, “Yaklaşık 20-25 yıldır bu bayiyi işletiyorum. İkramiye biriktikçe, özellikle çekiliş günleri olan cumartesi, çarşamba ve pazartesi günleri yoğunluk artıyor. Özellikle Cumartesi günleri, insanların tatilde olması nedeniyle daha da kalabalık oluyor. Çarşamba günleri ise Sayısal Loto çekilişi olduğu için büyük ilgi görüyor. Şu anda ikramiye oldukça birikti ve Çılgın Sayısal Loto 660 milyon lirayı geçtiği için talep çok daha fazla arttı. Daha önce de büyük ikramiyeler vermiştik.



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Yaklaşık 10 yıl önce Çılgın Sayısal Loto’da kazanan bir bilet satmıştık. Kazı Kazan’da da birkaç kez büyük ikramiye verdik; 8 milyon lirayı iki kez, 1 milyon lirayı da iki kez kazandırdık.Küçük ikramiyeleri saymıyoruz bile, 50 bin liralık ödüller zaten günlük olarak çıkıyor. Süper Loto da aynı şekilde en yüksek ikramiyeye rakamına ulaştı ve şu an 349 milyon lirayı aşmış durumda. Bayimiz, daha önce birçok büyük ödül verdiği için müşterilerimiz de heyecanlı; herkes “Bakalım kime çıkacak?” diye bekliyor. Dileğimiz, büyük ikramiyenin yine bizim bayimizden çıkması. Şansını denemek isteyen herkesi bayimize bekliyoruz. Bakırköy’de Nimet Abla varsa, burada da kızım Cansu Abla var. İnşallah Süper Loto’da da büyük ikramiyeyi bizim bayimiz kazandırır. Bu ikramiye rakamı insanların hayallerini gerçekleştirebileceği büyüklükte” dedi.

Bayi sahibi Özer, bu yıl Milli Piyango’nun 250 milyon liralık büyük ikramiyesi, 3 çeyrek bilete isabet etmesinin ve dağıtım garantili olmasının oyunlara olan ilgiyi artırdığını belirtti.

‘BÜYÜK İKRAMİYE BANA ÇIKSA KIZIM KİRADA YAŞIYOR, ONA EV ALIRDIM’

Bayiye oyun oynamaya gelenlerden Mehmet Kurt, “Bayiye sık sık geliyorum. Hayallerim arasında ev ve araba almak var. Büyük ikramiye bana çıksa arkadaşlarımla sürekli yemeğe çıkardım. Yiyip, içer, dünyayı gezerdim.

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Gezmeyi çok seven biriyim. Kimsesizlere ve ihtiyacı olanlara elimden gelen yardımı yapardım. Ayrıca, kızım burada kirada yaşıyor, ona da bir ev alırdım. İşte hayat böyle, yaşayıp gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK İKRAMİYE İLE İNSANLAR DAHA RAHAT YAŞAYIP, HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR'

Oyun oynayanlardan Dursun Oluklu, “Esenyurt’ta yaşıyorum ve bu bayiye birkaç kez ikramiye çıktığına şahit oldum. Eğer büyük ikramiye bana çıkarsa, sıcak bir yuvam olur ve kafam rahat eder. Çünkü çocukluğumdan beri çalışıyorum ve artık biraz rahat etmek istiyorum. Zaten herkes böyle düşünür ve huzurlu bir yaşam sürmek ister. İkramiye bana çıkarsa, yapmak istediğim her şeyi gerçekleştiririm. Kendime bir iş kurarım, ihtiyacı olan insanlara yardım ederim. İnsanları topluma kazandırmaya çalışırım.

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Kadın olsun, erkek olsun fark etmez; önemli olan insanlara destek olabilmek. Ara ara şansımı denerim, sonuçta bu bir umut dünyası. Tabii bazı insanlar “500 lira kaybettim, 1000 lira kaybettim” diye düşünüp stres yaşayabiliyor ama kazandığında çok mutlu oluyorsun. Çok çaresiz insanlar var; evine gittiğinde binlerce hayal kuran ama imkanları olmadığı için gerçekleştiremeyen insanlar var. Bu insanlar imkanı olursa, daha rahat yaşar ve hayallerini gerçekleştirir” diye konuştu.

Bayiye gelenlerden Atıf Karadağ ise “Büyük ikramiye bana çıksaydı bir kısmını ihtiyacı olan insanlara dağıtırdım. Diğer kısmıyla da gidemediğim ve göremediğim yerlere tatile giderdim” ifadelerini kullandı.