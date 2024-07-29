Çılgın Sayısal Loto’da rekor ikramiye Kırşehir'de sahibini buldu! Talihliyi merak edenler bayiye akın ediyor

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27 Temmuz akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde Kırşehir Merkez’den oynayarak 6 bilen bir talihli 460 milyon 913 bin 735 TL’lik rekor büyük ikramiyeyi kazandı. Türkiye şans oyunlarındaki bir önceki rekor büyük ikramiye, 400 milyon TL ile, 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekilişine aitti. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye ise 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi.

Bugüne kadar Kırşehir'e çıkan en büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Daha önce de 2 defa ikramiye kazandıran bayinin büyük ikramiyeyi kazandırdığını duyurmasının ardından bayi Çılgın Sayısal Loto oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

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"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ"

Bu ikramiyenin cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiye olduğunu söyleyen Çamlıbel Şans Oyunları Bayiinin Sahibi İsmail Kılıç, "27 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bir şeylere vesile olduğum için çok mutluyum. Cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesi olması, şu ana kadar şans oyunlarındaki en büyük ikramiyeyi verdiğim için mutluyum. Kırşehir'e çıkmış olması da ayrıca beni memnun etti. İkramiyeyi kazanan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Bu verdiğim ikramiye benim 3'üncü büyük ikramiyem. Daha önce de bayi olarak 2 defa kazandırdım. Genel anlamda baktığımız zaman şanslı bir bayiyiz. Bu ikramiyeyi vermek bizi daha çok keyiflendirdi çünkü cumhuriyet tarihinin en büyük ikramiyesi olması, şu ana kadar kazandırılan en büyük ikramiyenin bizim aracılığımızla çıkması bizleri ayrıca mutlu etti" dedi.

"KAZANAN TALİHLİYİ MERAK EDENLER BAYİMİZE AKIN EDİYORLAR"

Büyük ikramiyenin talihlisini merak edenlerin bayiye akın ettiğini söyleyen Kılıç, "Büyük ikramiye çekilişinin ardından beni ilk bölge temsilcim aradı. Benim haberim yoktu. Önce yakın çevremiz aramaya başladı. Cep telefonum hızlı çalışmaya başladı, hiç susmadı. Ertesi gün iş yerine geldiğimde yoğunluk oluşmaya başladı. Hemşehrilerimizde büyük bir merak vardı. Bu şanslının kim olduğunu merak edenler bayimize akın etmeye başladılar. Ne kadar bir tutar kazandığını merak ediyorlar. Genel anlamda ilgi alaka gayet güzel. Birkaç gündür meraka dayalı bir muhabbet oluyor bayimizde. İş yerimize gelen vatandaşlar büyük ikramiye kendilerine çıkarsa neler yapabileceklerini, nasıl bir hayali olduğundan bahsediyorlar. Kimisi hayır işlerinde kullanacağını, kimisi de istihdama yönelik yatırımlar yapacağından bahsediyor. İnsanlar kendi dünyalarında kurdukları hayallerini bizlerle paylaşıyorlar. 2 gündür vatandaşların hayallerini dinliyoruz. Gelen vatandaşlartalihliyi tanıyıp tanımadığımı, bana ulaşıp ulaşmadığını merak ediyorlar" diye konuştu.

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"UZUN ZAMANDIR DEVREDEN PARAYI BİZ KAZANDIRDIK"

İkramiyeyi bayisinden kazandırmanın mutluluğunu anlatan İsmail Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimizin sürekli söylediği “sana nasıl bir katkıda bulunacak” sorusu. Öncelikle kazanan talihlimizin bize bir şey verme gibi bir zorunluluğu yok. Ben onu kendi vicdanına bırakıyorum. Yapar veya yapmaz. Bir desteğinin olup olmayacağı tamamen kendi bileceği bir iş. Ama ben kendisiyle bir tanışmak isterim. Gelsin çayımızı içsin, kendisini tebrik edelim. İkramiyenin büyük olması, bu kadar ses getirmesi beni mutlu etti. Binlerce bayi içerisinde anadolu da küçük bir bayiyiz sonuçta. Bizim bayimize bizim şehrimize çıkması büyük bir şans. İnşallah büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizde ailesi ve çocuklarıyla güzel günlerde kullanır. 40 gündür çevredeki esnaf arkadaşlara sürekli büyük ikramiyenin çıkacağını, Kırşehir'e çıkacağını ve bizim bayimizden kazandıracağımızı söylüyordum. Resmen büyük ikramiyenin çıkacağı içime doğdu. Sonuçta devreden bir ikramiyeydi.Bir insanı mutlu etmişsek eğer bu da bizi mutlu eder."

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"ŞEHRİME YATIRIM AMAÇLI KULLANIRDIM"

Vatandaşlardan Metin Polat, "Öncelikle bayiyi tebrik ediyorum. İkramiyeyi kazanan arkadaşa da hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Kırşehir için kendi ailesi ve çevresi için güzel bir şekilde kullanır. Güle güle harcamasını temenni ediyorum. Bu para bana çıksa neler yapardım? Deli bir soru, deli bir para. En azından yatırım amaçlı kullanırdım. Ben Kırşehir sevdalısı bir insanım. Şehrime fabrika tarzı bir yatırım yapardım" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİYİM, HAVALARA UÇARDIM"

Yıllardır şans oyunları oynadığını söyleyen Sahir Yılmaz, "Yıllarca bu bayiden şans oyunları oynarım. Buraya birkaç kez ikramiyeler tuttu ama böylesi bir ikramiye ilk defa çıktı. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Kimin kazandığını henüz bilmiyoruz ama bayimiz de şanslı bir bayi. İkramiye bana çıksaydı emekli biri olarak havalara uçardım herhalde" dedi.

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"İNŞALLAH FAYDALI YATIRIMLAR YAPAR"

Mehmet Demir ise "Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir para, inşallah faydalı yatırımlar yapar. Para bana çıksaydı, ne kadar gariban, fakir fukara varsa hepsini tatile götürür bir güzel yaşatırdım. Dünya malı dünyada kalır. Elimden geldiğince durumu iyi olmayanların yanında olur, bütün imkanlarımı onlara seferber ederdim. Paranın Kırşehir'e çıkması tamamen tesadüf ve şans. Ben inanmıyordum ama demek ki doğruymuş. Bu kadar para dağıtılıyormuş. Bu kadar yüklü bir param olmuş olsaydı hayvan barınakları yaptırırdım. Doğa koruma alanlarıyla birlikte yeşil alanlar da yaptırırdım" diye konuştu.