Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Malatyada görülmemiş protesto Sebebi belli olduMalatya'da görülmemiş protesto! Sebebi belli oldu#Yeni Malatyaspor
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
İşte günlük tabloda son durum Bakan Kocadan Molnupiravir hatırlatmasıİşte günlük tabloda son durum! Bakan Koca'dan 'Molnupiravir' hatırlatması#Koronavirüs
Zelenskiden NATOya çağrı: Dürüst davranınZelenski'den NATO'ya çağrı: 'Dürüst davranın'#Zelenskiy
Canlı: Dolmabahçede gol sesi Skor...Canlı: Dolmabahçe'de gol sesi! Skor...#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Konyada facia: 6 kişi hayatını kaybettiKonya'da facia: 6 kişi hayatını kaybetti#Konya
Teknoloji devinin başı belada 5 milyon euro cezaya çarptırıldıTeknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı#Apple
Asansörde tecavüz girişimi davasında kararAsansörde tecavüz girişimi davasında karar!#Esenyurt
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verinÜnlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin#Tom Holland
HABERLERGündem Haberleri

Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Çılgın Sayısal Loto#Milli Piyango#İkramiye

Çılgın Sayısal Loto, 23 milyon TL'yi aşan dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da çekiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişini Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.

ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Haberin Devamı

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Haberin Devamı

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çılgın Sayısal Loto#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk