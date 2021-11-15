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Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Çılgın Sayısal Loto#Milli Piyango#İkramiye

Çılgın Sayısal Loto, 88 milyon TL'yi aşan dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da çekiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişini Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.

ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

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18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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#Çılgın Sayısal Loto#Milli Piyango#İkramiye

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