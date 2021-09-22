Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.com'da!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan New Yorkta Arnavutluk Başbakanı Ramayla görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Arnavutluk Başbakanı Rama'yla görüştü#BM Genel Kurulu
Son dakika: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımından tam 12 transferSon dakika: Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan tam 12 transfer#Fenerbahçe
Bakan Çavuşoğlu, New Yorkta MIKTA toplantısına katıldıBakan Çavuşoğlu, New York'ta MIKTA toplantısına katıldı#BM Genel Kurulu
Bakan Soylu: Bizim için terör neyse uyuşturucuyla mücadele de aynıdırBakan Soylu: Bizim için terör neyse uyuşturucuyla mücadele de aynıdır#Süleyman Soylu
Son Dakika: Çaykur Rizesporda Bülent Uygun gelişmesi Yönetim toplandı, bugünkü antrenman...Son Dakika: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun gelişmesi! Yönetim toplandı, bugünkü antrenman...#Bülent Uygun
Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştüBakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile telefonda görüştü#Dışişleri Bakanı
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
Bakan Varan: Geleceği yakalamanın derdindeyizBakan Varan: Geleceği yakalamanın derdindeyiz#TEKNOFEST 2021
Çin, kömür yakıtlı enerji projelerini desteklemeyecekÇin, kömür yakıtlı enerji projelerini desteklemeyecek#Küresel Emisyon
Ünlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmazÜnlü oyuncu Uma Thurma hayatının en karanlık sırrını açıkladı: Hiç kimse isteyerek o masaya yatmaz#Uma Thurman
HABERLERGündem Haberleri

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı! Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.com'da!

#ÇILGIN SAYISAL LOTO#Sisal Şans#Milli Piyango TV

Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da çekilecek. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak.

Haberin Devamı

Haftada üç kez düzenlenen Çılgın Sayısal Loto oyununda bu haftanın ikinci çekilişi için nefesler tutuldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş bu akşam 21.30'da gerçekleşecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü 21:30'da düzenleniyor.

ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Lotoda çekiliş heyecanı Sonuçlar ve çekiliş canlı yayını millipiyangoonline.comda

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Haberin Devamı

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır. Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Haberin Devamı

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÇILGIN SAYISAL LOTO#Sisal Şans#Milli Piyango TV