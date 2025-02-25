Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye yine devretti! 627 milyon TL’yi aşarak Türkiye şans oyunları tarihinin en yüksek tutarına ulaştı

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Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 627 milyon TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaştı. Türkiye şans oyunları tarihinin en yüksek tutarına ulaşan ikramiye, Milyonerler Festivali’nin 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek son çekilişinde sahibini bulabilir. Hal böyleyken vatandaşlar da şansını demek için bayilere koştu.

"TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Ümraniye’deki Öykü Büfe’de 5 yıldır çalışan bayi görevlisi Serkan Kiraz, büyük ikramiyenin devretmesinin ilgiyi daha da artırdığını söyledi. Kiraz, “Rekor ikramiye insanları cezbediyor. Milyonerler Festivali’nin son çekilişi çarşamba günü yapılacak ve ekstra 10 milyon TL daha dağıtılacak. Milli Piyango, dağıtım garantisi ile daha önce üç kişiye 200’er milyon TL kazandırdı. Bu durumlar ilgiyi artırıyor. Şu an 627 milyon TL’ye ulaşan büyük ikramiye, oyunu daha cazip hale getiriyor. Talep çok fazla, özellikle devrettiği zamanlarda insanlar daha büyük hayaller kuruyor. Şu ana kadar festival kapsamında dağıtılan ekstra ödüller vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor ve Çılgın Sayısal Loto’ya olan talebi de artırıyor” dedi.

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"CUMARTESİ GÜNLERİ YOĞUNLUK OLUYOR"

Kiraz, vatandaşların uğurlu sayılar belirleyerek şanslarını denediğini belirterek, “Bazıları doğum tarihlerini, bazıları plaka kodlarını seçiyor. Kimi de tamamen rastgele sayılarla oynuyor. Ama büyük ikramiyenin devretmesi, ilginin daha da artmasını sağlıyor. Cumartesi günleri en yoğun günümüz oluyor. Miktarın büyüklüğü insanları daha çok cezbediyor ve hayal kurmalarına sebep oluyor” diye konuştu.

"BÜYÜK İKRAMİYE TALEBİ DAHA DA ARTIRDI"

Sayısal Loto’nun yanı sıra Milli Piyango, Kazı Kazan ve sanal oyunların da oynandığını belirten Serkan Kiraz, “Şu ana kadar büyük ikramiye vermedik ama küçük ikramiyeler kazanan birçok müşterimiz oldu. Sayısal Loto’nun 627 milyon TL’ye çıkmasıyla birlikte talep de ciddi şekilde arttı. Şansını denemek isteyenler denesin, umarım büyük ikramiye bizim bayimizden çıkar” ifadelerini kullandı.

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"RÜYALARIMDA GÖRDÜĞÜM NUMARALARI OYNADIĞIM DA OLDU"

Çılgın Sayısal Loto oynayanlar, farklı yöntemlerle tahminlerini belirlerken, hayallerini de büyük ödül üzerine kuruyor. Oyunsever Talat Çangır, büyük ikramiye kazanması durumunda yapacaklarını şöyle anlattı:

“Daha önce en fazla 3 bildim ama 627 milyon TL gibi dev bir rakam olunca insanın oynama isteği daha fazla oluyor. Eğer kazanırsam, dört çocuğum var, onların geleceği için yatırım yaparım. İnsanlar farklı yöntemlerle oynuyor. Kimisi araba plakasına bakarak rakam seçiyor, kimisi her aile bireyine bir rakam yazdırıp onunla oynuyor. Ben bazen makineden otomatik oynattırıyorum, bazen de içime doğan sayıları yazıyorum. Rüyalarımda gördüğüm numaraları oynadığım da oldu, bazen denk geliyor. Şans işi bu, ne zaman kime çıkacağı belli olmaz.”

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"BU İKRAMİYE HAYATIMI DEĞİŞTİREBİLİR"

Büyük ikramiyenin hayatını değiştirebileceğini söyleyen bir diğer oyunsever Furkan Göklüberk ise “Eğer kazanırsam, ihtiyacı olan birçok kişiye yardım edeceğime eminim ama daha çok yatırım yaparım. Böyle büyük bir paranın kolay kolay biteceğini düşünmüyorum. Doğru değerlendirilirse uzun yıllar yetebilir” dedi.