Çılgın Sayısal Loto’da büyük gün yaklaşıyor! Dev ikramiye sahibini arıyor: 'Her gün artıyor'

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Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 8 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen çekilişte Adana Yüreğir’den oynayarak 6 bilen 1 talihlinin kazandığı 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL’lik rekor ikramiye olmuştu. Sultangazi’de bulunan Milli Piyango şans oyunları bayisi işletmecisi Kerim Turan, büyük ikramiyenin 624 milyon 14 bin 812 TL’ye ulaşmasıyla yeni oyuncuların da ilgi göstermeye başladığını belirtti.

‘HAYALLERİNİ ANLATAN MÜŞTERİLERİMİZ OLUYOR’

17 yıldır şans oyunları sektöründe olduğunu belirten bayi yetkilisi Kerim Turan, “Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesi 620 milyon TL’yi aştı. Büyük bir heyecanla oyuncular oynamaya devam ediyor. Büyük umutlarla kuponlarını doldurup uğurlu rakamlarını, doğum tarihlerini, plakalarını birleştiriyorlar. Herkes farklı umutlarla oynamaya çalışıyor. Hayallerini anlatan müşterilerimiz oluyor. ‘Ev alacağım, araba alacağım’ gibi hayaller kurup oynamaya devam ediyorlar” dedi.

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İkramiye miktarı arttıkça yeni oyuncuların da geldiğini söyleyen Turan, “Büyük bir katılım var. Kupon sayıları her gün artıyor, oynayan yeni yüzler görüyoruz. Daha önce de yüksek ikramiyeler ödediğimiz oldu. İnşallah 620 milyon TL de bizden çıkar. Her gün yeni yüzler görüyoruz. Oyuncular nasıl oynandığını soruyor. Hepsini anlatmaya çalışıyoruz. 620 milyon TL iyi bir para. Ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” diye konuştu.

‘ÇEKİLİŞ SAATİNE YAKIN TALEPLER ARTIYOR’

15 yıldır şans oyunları bayisinde görev yaptığını söyleyen Kadir Bozkurt ise “Çekiliş saatlerine yakın yoğunlukla karşılaşıyoruz. Tabii ikramiyenin büyük olması da oyuncuları cezbediyor. Çılgın Sayısal Loto için pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekiliş oluyor. Bu günlerde özellikle çekiliş saatlerine yakın yoğunluk yaşanıyor. İş çıkış saatlerinde de talepler artıyor. İkramiyenin 620 milyon TL olması oyuncuları cezbediyor ve yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. 620 milyon TL çok büyük bir ikramiye olduğu için herkesin hayallerini gerçekleştirebilir. İnşallah ihtiyacı olan birisine çıkar. Gönül ister ki bizim bayimizden çıksın” ifadelerini kullandı.

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'NE HAYALİM VARSA HEPSİNİ GERÇEKLEŞTİRİRİM’

Oyunsever Erdoğan Alicikoğlu da büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde yapacaklarını anlatarak, “620 milyon TL bana çıksa kendime güzel, villa tarzı bir yer alırım. Lüks bir araç alırım. Hayatın keyfini yaşarım, yurt içi ve yurt dışını gezerim. Kafama göre bir çiftlik kurarım. Ne hayalim varsa hepsini gerçekleştiririm. Güzel, sahil kenarında bir villa, üç beş tane dükkan tarzı iş yerleri alırım. Bunlar hep hayallerimizde olan şeyler. Herkesin de istediği şeylerdir diye düşünüyorum. Ama inşallah bir gün gerçekleşir” dedi.

Bir başka oyunsever Orhan Yılmaz ise, “620 milyon TL çıksa güzel para. Güzel hayaller kurarım, gerçekleştiririm. Arkadaşlarıma, eşime yardım ederim. Ailem için ev alırım, arabamı değiştiririm. Tatile giderim. Ailemle uzun, sağlıklı bir ömür geçiririm. Daha yapacağım çok şey var. Elimden geldiği kadar her tarafa yardım ederim. Daha önce ikramiye çıkmadı ama rakam büyük olunca insan hayal kuruyor, heyecan basıyor. İnşallah çıkar, temennimiz o. Şansımız bol olsun diyelim.” dedi.