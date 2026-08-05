Çılgın Sayısal Loto'da büyük gün: Dev ikramiye 500 milyon TL'yi aştı! 'Uğurlu sayıları seçiyorlar'

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Bağcılar'da yaklaşık 15 yıldır bayi işletmeciliği yapan Mesut Gökçe, Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesinin 500 milyon TL’yi aşmasına ilişkin "Yoğun bir ilgi var; biz de heyecanlıyız. Bayimizin böyle bir ikramiye vermesinden mutluluk duyarız. Büyük ve küçük olmak üzere ikramiyeler veriyoruz. Bu da oyunseverlerimizi heyecanlandırıyor. Biz bayi olarak da büyük ikramiyeyi vermeyi heyecanla bekliyoruz. Devirli olduğu dönemler ilgi oluyor oyunlara. Yoğunluk aşağı yukarı insanların işten çıktığı saatlere denk geliyor. Onun dışında, haftanın çekiliş günlerinde Çılgın Sayısal Loto'nun, Süper Loto’nun ve diğer oyunların çekiliş günlerine yakın, insanlar daha fazla gelip oynamak istiyorlar" dedi.

'MÜŞTERİLERİMİZ KENDİLERİNE ÖZEL UĞURLU SAYILAR SEÇİYOR'

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Gökçe, “İnsanların oyun oynama metodu da farklı. Biz bayi olarak eskiden de şimdi de ikramiye veriyoruz, daha önce de büyük ikramiyeler vermiş bir bayiyiz. Müşterilerimiz kendilerine özel günler, özel uğurlu sayılar seçebiliyorlar. Kimi kendi araba plakasını, kimi memleketinin numarasını, kimisi ise görmüş olduğu herhangi bir numarayı yazabiliyor. Yani bu şekilde sayılar oluşturuyorlar. Onunla kazanmak istiyorlar. İnsanlar bilet alırken, piyango alırken, oyun oynarken hayalleri genelde iyi bir araba almak, borçları varsa borçlarını kapatmak oluyor. Herkesin beklentisi buradan bir şeyler kazanmak" diye konuştu.

Gökçe, “Dilek Gişesi'nin 500 milyon TL’yi aşan bu ikramiyeyi vermesini umut ediyoruz. O konuda da heyecanlıyız, istiyoruz ki biz bu parayı ödeyelim. Ama insanlarımız da yoğun bir ilgi içerisinde, ikramiye yükseldikçe oyun oynamak istiyorlar, hayallerini ve umutlarını kazanmak istiyorlar. İkramiye çok büyük. İnsanlar bu ikramiyeyi kazanmak için büyük heyecan içerisinde ve büyük bir ilgi ile oyun oynamaya geliyorlar. Biz de onların heyecanını birlikte yaşıyoruz. Umut ediyorum ki Dilek Gişesi olarak 500 milyon TL’lik Çılgın Sayısal Loto ikramiyesini müşterilerimize dağıtmış oluruz" ifadelerini kullandı.

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'HERKESE BİRER TANE DAİRE ALIRIM'

Oyunsever Bedri İlhan “5 tane çocuğum var, 15 tane torunum var, torunların torunu var 3-4 tane. Onlara imkân sağlarım. Yazlıklar alırım, herkese birer tane daire alırım. Fakirlere yardım ederim. Ev ev dolaşırım; ne ihtiyaç var, neyi var, neyi yok böyle yardımcı olurum." dedi.

'ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE KATKIDA BULUNURUM'

Oyunsever Mercih Güneş ise “Çocuklarım var, onlara veririm ben. Onların da geleceği için, torunlarım için. Önemli olan bu çocukların geleceğine bir katkıda bulunmaktır" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM VE TORUNLARIMIN GELECEĞİ İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIRDIM'

Oyunsever Gültekin Koç da “6 tane çocuğumun geleceği için, 4 tane torunumun geleceği için elimden gelen yatırımı yapardım. Para geçici bir şeydir ama önemli olan miniklerin geleceği. Onların geleceği için bir şeyler yapmaya çalışırdım.”ifadelerini kullandı.

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EN AZ 2, EN FAZLA İSE 6 ADET SAYIYI BİLENLER İKRAMİYE KAZANIYOR

1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak eklenebilen SüperStar özelliği için de farklı bir 90 numara içinden 1 adet SüperStar numarası çekiliyor.

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya 'Sen Seç' ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor.

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18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı ise 25 TL. SüperStar sayısını oynamak ise 15 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye Milli Piyango'nun internet adresinden ulaşılabiliyor. Tüm çekilişler, Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanıyor.