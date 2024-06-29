Çılgın Sayısal Loto’da 387 milyon TL’yi aşan rekor ikramiye için çekiliş bu akşam... 'Oynamaya gelenler 10-20 kupon oynamaya başladı'

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Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi. 387 milyon TL’yi aşan rekor ikramiye için çekiliş ise bu akşam gerçekleşecek.

"2 KEZ 10 NUMARA İLE BÜYÜK İKRAMİYE VERDİK"

İkramiye tutarı arttıkça, İstanbul Bahçelievler’de bulunan Uğur El Gişesi’nde de yoğunluk oluştu. 30 senedir Çılgın Sayısal Loto bayisini işlettiğini söyleyen Ali Kösealioğlu, “2 kez 10 numara ile büyük ikramiye verdik. Akşam mesai saatlerinin bitiminden sonra yoğunluk artıyor. Zaman zaman kuyruk oluşuyor. Özellikle çift ikramiye pazartesi ve çarşamba günleri verildiğinden daha yoğun geçiyor. Kazanılan rakam gittikçe artıyor. İnsanlar 400 milyona yaklaşan ikramiyeye koşuyor. İkramiye rekora koştukça müşteri artışı yoğunlaşıyor. İnşallah ihtiyacı olana çıksın. Bizim arzumuz ikramiye çıktığında bize gelsinler. Biz bir şey istemiyoruz kendilerinden ama müşterimizin artmasını isteriz. Biz de mutlu oluyoruz, işimize de daha fazla özen gösteriyoruz. İkramiye çoğaldıkça ilgi de artıyor” dedi.

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"İKRAMİYE ARTTIKÇA OYNAMAYA GELENLER DE 10-20 KUPON OYNAMAYA BAŞLADI"

En büyük ikramiyenin kendi bayisinden kazanılacağına inandığını söyleyen Kösealioğlu, “Herkes çıkıp, Uğurlu El bayimizden Çılgın Sayısal Loto oynamaya gelsin. 400 milyona yaklaşan ikramiye yakında nasip olacak kişiyi bulacak. Bana çıkmaz demeyin mutlaka gelip, nasibinizi arayın. Bayimiz ismi gibi uğurlu oğlumun adı da Uğur. Bayimizi arabasıyla geçerken görenler duruyor. Gelip şansını denemek istiyor. Büyük ikramiye kazananlardan sonra müşterilerimiz de arttı. Bizim de eksikliğimiz müşterilerimizin kazandığını gelip, söylememeleri. Oyun oynamaya gelenler 5-10 kupon oynuyor. Özellikle gençlerden daha fazla ilgi oluyor. 10 hatta 20 kupona kadar oyun oynayanlar var. Oyun oynama rakamı da ikramiye rakamı ile birlikte arttı” diye konuştu.

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"BÜYÜK İKRAMİYE SADECE BANA ÇIKMASIN 4-5 KİŞİYE ÇIKSIN İSTERİM"

Çılgın Sayısal Loto oynamaya gelenlerden Abbas Çiçekçi ise “1990 yılından beri Çılgın Sayısal Loto oynuyorum. Otogarda çalışıyorum. Bana orada ‘Sayısalcı’ diyorlar. Bir türlü büyük ikramiyeyi tutturamadım ama 10 sene önce şu an bulunduğumuz Uğur El bayisinden 5 bin lira aldım. O yüzden sürekli buradan oynarım. Büyük ikramiye bana çıkarsa eğer kızımı evlendirmiştim, ona ev alırım. Zaten kendim de kiradayım ve emekliyim. Onun için sürekli oynuyorum belki çıkar diye. 400 milyona yaklaşan büyük ikramiye sadece bana çıkmasın. 3-5 kişiye çıksın isterim” ifadelerini kullandı.

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"HERKES ŞANSINI DENEYEREK HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

Orhan Gözkeser de “400 milyona yaklaşan ikramiye herkesin hayalindeki para ama kolay kazanılacak bir para değil. Biz de çıkarsa diye şansımızı deniyoruz. Herkese şansınızı deneyin diyorum. Çünkü çıkarsa az bir para değil. Hayallerini gerçekleştirebilirler. Benim de ailem, çocuklarım ve geleceğim için hayallerim var. Büyük ikramiyeyi kazanırsam bu hayallerimi gerçekleştirebilirim” dedi.